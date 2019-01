Odtwórz: Próg 500 plus do zmiany? Minister mówi o warunkach

Kryterium dochodowe w programie Rodzina 500 plus zostanie podniesione - zapowiedziała w środę Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. - Dla mnie punktem wyjścia jest wzrost co najmniej o kwotę 100 złotych - wskazała.

- Ponieważ jest to podniesienie kryterium dochodowego po okresie trzyletnim, normalnym okresie weryfikacyjnym, który jest stosowany przy wielu innych świadczeniach, to ono nie może być na tyle nieistotne, żeby za chwileczkę nam powodowało to, że wzrost w kolejnym roku minimalnego świadczenia ograniczy dostęp do korzystania ze świadczenia wychowawczego Rodzina 500 plus - tłumaczyła Rafalska w radiowej Jedynce.

Jak powiedziała, punktem wyjścia jest wzrost "co najmniej o kwotę 100 złotych".

- Ostatecznie jaka to będzie kwota, pewnie lada moment się dowiemy, bo taki projekt chcemy złożyć, będzie lada moment wpisany do prac Rady Ministrów i będzie procedowany. Uzgodnię to jeszcze z panem premierem i z panią minister Czerwińską - wyjaśniła szefowa resortu rodziny.

Zapowiadane podniesienie progu dochodowego ma związek z podniesieniem płacy minimalnej, która od 1 stycznia wynosi 2250 zł (1634 zł na rękę).

W obecnym kształcie programu rodzic samotnie wychowujący jedno dziecko i utrzymujący się w 2019 roku z minimalnej pensji, będzie zarabiać o 34 złote za dużo, by otrzymać świadczenie w kolejnych latach.

Ministerstwo przypominało wcześniej, że podwyżka płacy minimalnej od 2019 roku nie skutkuje weryfikacją przyznanych już świadczeń. W ramach 500 plus prawo do świadczenia na pierwsze dziecko, na nowy okres świadczeniowy, jest wyliczane na podstawie dochodu z 2017 roku. Minimalna pensja z 2019 roku będzie brana pod uwagę przy ustalaniu prawa do 500 plus w kolejnym okresie świadczeniowym - od października 2020 roku do września 2021 roku.



W ramach programu Rodzina 500 plus przysługuje świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez kryterium dochodowego. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego dziecka. Ich przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny nie może jednak przekraczać obecnie 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.