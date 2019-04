Odtwórz: Rostowski: 500 plus od pierwszego dziecka jest do ogarnięcia

Projekt w sprawie rozszerzenia programu 500 plus na pierwsze dziecko ma trafić pod obrady rządu w przyszłym tygodniu - poinformowała w piątek rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości, wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek. Sejm miałby uchwalić rządowe zmiany na najbliższym posiedzeniu Sejmu po świętach.

O projekt ustawy, który miałby rozszerzyć świadczenia z programu Rodzina 500 plus na pierwsze dziecko, Beata Mazurek była pytana na piątkowym briefingu w Sejmie. Wyjazd za granicę nie oznacza utraty 500 plus. Przełomowy wyrok NSA Czasowy wyjazd poza granice Polski nie oznacza natychmiastowej utraty świadczeni... zobacz więcej »

Czeka na rząd

- Z tego, co wiem ten projekt ma być rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów w przyszłym tygodniu. Ma też trafić w przyszłym tygodniu do Sejmu - powiedziała rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości.



Nie wykluczyła przy tym, że jeśli tak się stanie, to na najbliższym posiedzeniu Sejmu projekt zostanie poddany pierwszemu, drugiemu i trzeciemu czytaniu, co oznacza, że zostanie uchwalony.



Jak informowała przed tygodniem minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, projekt w sprawie świadczenia 500 plus został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Zapowiedzi PiS

Projekt dotyczący przyznania świadczenia 500 plus także na pierwsze dziecko zapowiedział na lutowej konwencji PiS prezes partii Jarosław Kaczyński w ramach pięciu propozycji programowych, tzw. nowej piątki PiS.

Wśród nich znalazły się także: brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, obniżenie PIT do 17 proc. i podwyższenie kosztów uzyskania przychodu, a także "trzynastka" dla emerytów, przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.