Niemal 4,8 tysiąca rodzin w Polsce otrzymuje co miesiąc świadczenie wychowawcze, czyli 500 plus, w kwocie 2,5 tysiąca złotych lub wyższe - wynika z danych udostępnionych tvn24bis.pl przez resort rodziny i pracy.

Jak poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, od początku uruchomienia programu do końca kwietnia 2019 roku wypłacono świadczenia o wartości ponad 70,6 miliarda złotych.

Resort wyjaśnił także, że najwyższe świadczenia odnoszą się do grupy rodzin "z 6 i więcej dzieci". Ze względu na kryteria dochodowe w odniesieniu do pierwszego dziecka - takie rodziny otrzymują miesięcznie co najmniej 2,5 tysiące złotych dodatkowego, nieopodatkowanego dochodu (od 1 lipca będzie to co najmniej 3 tysiące złotych).

Według stanu na koniec kwietnia takich rodzin było w Polsce dokładnie 4765. Ministerstwo nie podało, ile wynosi obecnie najwyższe łączne (na wszystkie dzieci w rodzinie) świadczenie z tytułu 500 plus w Polsce. Źródło: MRPiPS Liczba rodzin pobierających świadczenia wychowawcze na 6 i więcej dzieci

Zmiany w 500 plus

Już 1 lipca zmieniają się zasady, na jakich funkcjonuje program Rodzina 500 plus. Od poniedziałku świadczenie 500 plus będzie przysługiwało na każde dziecko do 18. roku życia, bez kryterium dochodowego.

ZMIANY W 500 PLUS. CO TRZEBA WIEDZIEĆ



Obecnie świadczenie jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze jest wypłacane tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych – 800 złotych netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 złotych netto w rodzinie, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy będzie można składać od 1 lipca 2019 roku online przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS , a od 1 sierpnia 2019 roku drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Co istotne, od 1 lipca 2019 roku przyznanie świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydawania i doręczania decyzji administracyjnej.

Rodzic wnioskujący o świadczenie wychowawcze otrzyma, na adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie poda we wniosku adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mógł odebrać osobiście.



W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień 2019 roku świadczenie na pierwsze dziecko zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 roku. Złożenie wniosku po 30 września 2019 roku oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione.