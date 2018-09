Muminek, Włóczykij, Han Solo, czy Czubaka - to tylko część pseudonimów pacjentów, którzy mieli wizytę w jednej z przychodni w Wohyniu w województwie lubelskim. Taki pomysł miał na celu uniknięcie naruszenia przepisów o RODO. Jak jednak podkreślił doktor Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji , "stosowanie pseudonimów nie ma uzasadnienia". - Takie listy nie muszą być publicznie dostępne - zauważył gość programu "Biznes dla Ludzi" w TVN24 BiS.

- Placówka chciała udostępnić publicznie listę z godzinami przyjęć określonych pacjentów. Wydaje się, że nie jest to potrzebne, dlatego że i tak każdy pacjent wie, o której godzinie jest zapisany na określoną wizytę - zauważył dr Maciej Kawecki.

Jego zdaniem ci, którzy zapomną o dacie wizyty, nie będą także pamiętali swojego pseudonimu. - Osoba starsza, która zapomni godziny, również może zapomnieć swojego pseudonimu - zwrócił uwagę gość Pawła Blajera.

Zmiana przepisów

Zdaniem przedstawiciela Ministerstwa Cyfryzacji rozwiązaniem mogą być numery, które "coraz częściej stosuje się na recepcjach".

Zdaniem przedstawiciela Ministerstwa Cyfryzacji rozwiązaniem mogą być numery, które "coraz częściej stosuje się na recepcjach".

- Podchodzimy z ogromnym szacunkiem do podmiotów medycznych (...) lekarze, kierownicy placówek medycznych nie są specjalistami od RODO, nigdy nie będą i nie muszą być, oni są od leczenia. Natomiast mamy w Polsce ogrom firm szkoleniowych, które zajmują się edukacją i które niestety chyba zapomniały w bardzo dużym odsetku, jaka jest ich rola, że też mogą ponosić odpowiedzialność za przekazywanie nieprawdziwych informacji - podkreślił dr Maciej Kawecki.

- Ogromny odsetek tego typu przypadków (jak w Wohyniu - red.) to ofiary wprowadzania w błąd przez tego typu firmy - wskazał. Dlatego - jak poinformował gość TVN24 BiS - Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało nowelizację przepisów.

- Przepisy, które czekają na posiedzenie Rady Ministrów, dokonują zmian między innymi w Kodeksie karnym i działania, które umyślnie wprowadzają w błąd, które umyślnie mają zastraszać przepisami RODO będą uznane za przestępstwa - wskazał Maciej Kawecki.

Podkreślił jednocześnie, że do tej pory na żaden z podmiotów w Polsce nie zostały nałożone kary wynikające z przepisów o RODO. - Są tylko postępowania kontrolne - powiedział.

Poradnik ministerstwa

Ponadto w poniedziałek przedstawiciele rządu zaprezentowali poradnik dotyczący stosowania RODO w systemie ochrony zdrowia. Dokument jest dostępny na stronach Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Zdrowia.

Wskazówki dotyczą między innymi tego, jak zapewnić anonimowość pacjentów podczas rejestracji przed wizytą lekarską, w jaki sposób wzywać pacjentów do gabinetów i czy można oznaczać produkty lecznicze imieniem i nazwiskiem pacjenta.

- Przez ten dokument chcieliśmy zaprojektować całą ścieżkę pacjenta od momentu rejestracji, poprzez czekanie przed gabinetem, wizytę w gabinecie, hospitalizację i operację - tłumaczył dr Kawecki.

RODO

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zaczęło obowiązywać 25 maja. Przyznaje m.in. prawo do usunięcia, również z internetu, informacji na swój temat. Rozporządzenie stanowi, że przetwarzanie danych będzie możliwe za wyraźną zgodą tego, kogo dotyczą. Przewiduje kary za naruszenie prawa do ochrony danych - do 20 mln euro lub 4 proc. obrotu firmy.