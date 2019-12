Oszczędności, auta, czy nieruchomości. To rzeczy, które najczęściej można znaleźć w oświadczeniach majątkowych składanych przez parlamentarzystów. Senator Koalicji Obywatelskiej Robert Dowhan poszedł jednak o krok dalej i ujął w zestawieniu dług niespłacony przez aktora Tomasza Karolaka.

Senator Robert Dowhan w oświadczeniu majątkowym, datowanym na 12 listopada 2019 roku, podał, że ma ponad 25 tysięcy złotych oszczędności w bankach oraz 80 tysięcy złotych w gotówce. Ponadto, zgromadził oszczędności w walucie obcej, w tym 10,4 tysiąca euro (równowartość około 44 tysięcy złotych) oraz 13,3 tysiąca dolarów (około 51 tysięcy złotych).

Były prezes klubu żużlowego Falubaz Zielona Góra ma też w swoim portfelu papiery wartościowe na kwotę przekraczającą 951 tysięcy złotych.

Senator pochwalił się w swoim oświadczeniu licznymi nieruchomościami. Na liście znajduje się między innymi dom o powierzchni 486 metrów kwadratowych o wartości 3 milionów złotych.

Do majątku o wartości ponad dziesięciu tysięcy złotych, Dowhan wpisał między innymi pięć zegarków Ulysse Nardin o wartości od 40 tysięcy do 80 tysięcy złotych, wino, szampana, a także samochód osobowy Mercedes E350. Senator podał, że ma również 33 procent udziałów w klubie piłkarskim Falubaz Zielona Góra.

Dług aktora

Oszczędności, mieszkania, auta. Oto oświadczenia majątkowe liderów partii Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ma blisko 83 tysiące złotych o... zobacz więcej » To jednak nie wszystko. Senator wpisał także do oświadczenia "dług Tomasza Karolaka za niespłacony leasing widowni do teatru Imka poręczony przez niego oraz teatr nie spłacany 9 lat".

Jak wynika z dokumentu, chodzi o kwotę rzędu 110 tysięcy złotych. "Wstyd panie aktorze" - napisał Robert Dowhan.

OŚWIADCZENIE ROBERTA DOWHANA

Zgodnie z ustaleniami "Faktu", chodzi o sprawę sprzed kilku lat. Tomasz Karolak miał poprosić Roberta Dowhana o pomoc w zakupie widowni do teatru Imka. Senator stał się gwarantem spłaty leasingu widowni na kwotę około 110 tysięcy złotych.

Według relacji Dowhana, z czasem zaczęły do niego docierać pisma z banku, że raty są niespłacane. Ostatecznie komornik zajął konta firm Dowhana i ściągnął zadłużenie wraz z odsetkami.

Sprawa długu trafiła do sądu i jak przekazał senator na mocy sądowej ugody aktor zobowiązał się spłacać zobowiązanie w miesięcznych ratach po 10 tysięcy złotych. Senator podał, że do dziś miał otrzymać jedynie ponad 3 tysiące złotych.

"Fakt" skontaktował się z Tomaszem Karolakiem. - To nie jest mój dług, ale teatru. Do końca tego sezonu wszystko zostanie panu Dowhanowi spłacone - zapewnił w rozmowie z dziennikiem. - Księgowa nas oszukiwała i tą sprawą zajmuje się prokuratura. Stąd problemy - wyjaśnił Karolak.