Polska zajmuje drugie miejsce w Europie i ósme na świecie w produkcji truskawek - informuje resort rolnictwa. W 2018 roku wyprodukowaliśmy około 196 tysięcy ton tych owoców, czyli o 10 procent więcej niż rok wcześniej. Na eksport wysyłana jest co druga truskawka.

W ubiegłym roku Polska wyeksportowała owoce warte ok. 180 mln euro, z czego zdecydowaną większość (98,5 tys. ton ) stanowiły mrożone - ich wartość podliczono na 170 mln euro.

Odbiorcami mrożonych truskawek były: Niemcy (38 proc.), Holandia (12 proc.), Francja (11 proc.), Belgia (6,5 proc.), Dania (4,7 proc.), Szwecja (4,5 proc.) oraz Wielka Brytania (4,4 proc.).



Na eksport w 2018 roku trafiło 5,9 tys. ton truskawek świeżych, wartych w sumie 8,8 mln euro. Największymi odbiorcami takich owoców byli: Holendrzy (23 proc.), Białorusini (15 proc.), Litwini (11 proc.), Niemcy (10 proc.) i Belgowie (7,5 proc.). Spośród państw spoza Unii Europejskiej, oprócz Białorusi najwięcej tych owoców trafiło do Norwegii (6,6 proc.).

Ceny spadają

Ministerstwo chce zakazać wycieczek do fast foodów. Jest pismo w tej sprawie Wizyty w sieciach fast food powinny zniknąć z harmonogramu wycieczek przedszkoln... zobacz więcej » Resort wskazuje, że coraz więcej truskawek trafia na rynek lokalny, przez co ich ceny spadają. Według notowań z 28 maja br. na rynku hurtowym w Poznaniu krajowe truskawki deserowe kosztowały od 7 do 10 zł za kilogram, a w Broniszach - od 4 do 7 zł. W analogicznym okresie 2018 r. ceny truskawek na rynkach hurtowych oscylowały między 4 a 7 zł/kg.



W 2018 roku sprowadziliśmy 13,5 tys. świeżych truskawek. W porównaniu do 2017 roku import był mniejszy o ponad 11 proc. Wartość importu wyniosła 27,4 mln euro i spadła w porównaniu do 2017 r. o 2,6 proc. Głównymi dostawcami świeżych truskawek były: Hiszpania (66 proc.), Grecja (11 proc.) oraz Niemcy (9,5 proc.), a spoza UE - Serbia, Egipt i Maroko.



Resort rolnictwa wyjaśnił, że w przypadku truskawek zamrożonych ich import był blisko dwukrotnie wyższy niż świeżych. Do Polski sprowadzono 21,1 tys. ton (za ok. 29 mln euro), z czego ponad 43 proc. (9,1 tys. ton) pochodziło z państw Wspólnoty. Głównymi dostawcami w ub.r. były: Egipt (27 proc.), Niemcy (20 proc.), Chiny (12 proc.), Ukraina (11 proc.), Holandia (8,3 proc.) i Czechy (6,3 proc.).

"Samo zdrowie"

Przełom maja i czerwca to sezon na truskawki. Szef resortu rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski oraz Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Jan Pinkas na czwartkowej konferencji prasowej zachęcali do kupowania i spożywania rodzimych truskawek oraz innych owoców miękkich w ramach kampanii "Czas na polskie superowoce". Przekonywali, że warto je spożywać w większych ilościach i pod różnymi postaciami, gdyż mają bardzo pozytywny wpływ na zdrowie.



- To jest samo zdrowie. Cieszę się, że inspekcja sanitarna wspiera te zadnia dla zwiększenia produkcji polskiej żywności i informowania konsumentów o jakości, wartości odżywczej, smakowej, kulinarnej naszych produktów - zaznaczył minister.

Przekonywał, że wszystkie owoce produkowane w Polsce pozytywnie wpływają na zdrowie. Zwrócił też uwagę, że promocja owoców produkowanych w Polsce i kupowanie ich ma duży wpływ na naszą gospodarkę i krajowe rolnictwo.



Pietruszka w cenie szparagów. Tłumaczymy dlaczego Cena pietruszki zbliża się do ceny szparagów. Podwyżki to efekt suszy. - Lekkieg... zobacz więcej » Główny Inspektor Sanitarny zwrócił uwagę, że na 80 proc. chorób "pracujemy sami". - Nie mielibyśmy tych chorób, gdybyśmy się dobrze odżywiali, odpowiednio zażywali ruchu. To jest podstawa naszego zdrowia - mówił Jarosław Pinkas. Zachwalał też polskie truskawki.

- Nigdzie na świecie nie ma tak dobrych truskawek jak w Polsce - tak aromatycznych, tak smacznych, tak zdrowych, z tak wielką ilością witamin - podkreślił.



Inspektorat poinformował, że jedna szklanka pokrojonych truskawek zaspokaja dzienne zapotrzebowanie na witaminę C, która wzmacnia odporność organizmu, zmniejsza podatność na zakażenia bakteryjne i wirusowe, przyspiesza gojenie ran, korzystnie wpływa na naczynia krwionośne i zapobiega powstawaniu miażdżycy. Truskawki są również dobrym źródłem błonnika pokarmowego, który pomaga m.in. obniżyć poziom "złego" cholesterolu LDL; są niskokaloryczne, a przez to, że w 90 proc. składają się z wody, pomagają w nawodnieniu organizmu.



GIS wskazuje, że spożywanie truskawek zalecane jest w profilaktyce i leczeniu wielu chorób.