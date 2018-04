Resort: bezrobocie znów spadło

Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 6,6 proc. i w porównaniu do lutego spadła o 0,2 pkt. proc. - poinformowała w poniedziałek szefowa ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Z danych resortu rodziny i pracy wynika, że liczba bezrobotnych w końcu marca 2018 roku wyniosła 1,094 miliona osób i w porównaniu do lutego spadła o ponad 33 tysiące osób, czyli 2,9 proc.

Z kolei liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w marcu (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) to 147 tys. W porównaniu do lutego 2018 roku wzrosła o 17 tys., czyli 13,1 proc.

Liczba bezrobotnych w końcu marca była o 230,7 tys. osób niższa niż przed rokiem w tym samym miesiącu (spadek o 17,4 proc.).

Spadek liczby bezrobotnych w marcu, w porównaniu do stanu z końca lutego 2018 roku, odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy w województwach: lubuskim - o 4,9 proc. (o 1,3 tys. osób); zachodniopomorskim - o 4,0 proc. (o 2,2 tys. osób); opolskim - o 3,8 proc. (o 1 tys. osób) oraz warmińsko-mazurskim - o 3,7 proc. (o 2,4 tys. osób).