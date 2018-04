Rząd przyjął projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych do wysokości renty minimalnej - poinformowała w czwartek wicepremier, szefowa Komitetu Społecznego Rady Ministrów Beata Szydło.

O tym, że rząd przyjął projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych do wysokości renty minimalnej napisała na Twitterze Beata Szydło. Zgodnie z projektem świadczenie wzrośnie do kwoty 1029,80 złotych. Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 1 września 2018 roku, z mocą od dnia 1 czerwca 2018 roku.

Rada Ministrów przyjęła na wniosek minister @E_Rafalska projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych, do wysokości renty minimalnej — Beata Szydło (@BeataSzydlo) 26 kwietnia 2018

Wyższe świadczenie

Z kolei minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska poinformowała, że renta została zrównana z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, co było postulatem wielu środowisk.



- Na pewno renta, która jest równa rencie minimalnej, zawsze jest przedmiotem największej troski rządu - powiedziała Rafalska

Odpowiedź na protest