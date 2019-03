13,4 miliarda dolarów wyniosła wartość wymiany handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Polską w 2018 roku. "To rekord! Jestem przekonana, że nasze relacje handlowe będą dalej tak fantastycznie się rozwijały!" - skomentowała na Twitterze Georgette Mosbacher, ambasador USA w Polsce.

Jak wynika z najnowszych danych zamieszczonych przez rządową agencję United States Census Bureau, wartość eksportu do Polski wyniosła 5,4 miliarda dolarów, zaś import - około 8 miliardów dolarów.

Oznacza to, że Amerykanie kupują więcej towarów z Polski niż wysyłają do naszego kraju.

Łącznie wymiana handlowa między krajami sięgnęła w ubiegłym roku 13,4 miliarda dolarów. To o około 2,2 miliarda więcej niż w 2017 roku i jednocześnie najwyższy wynik w historii. Zwróciła na to uwagę we wpisie na Twitterze Georgette Mosbacher, ambasador USA w Polsce.



W 2017 roku wymiana handlowa wyniosła 11,6 miliarda dolarów, po raz pierwszy przekraczając poziom 10 miliardów dolarów. Dla porównania w 2016 roku było to - 9,6 miliarda dolarów, w 2015 - 9,3 miliarda dolarów, zaś w 2014 - 8,9 miliarda dolarów.









"Jeden z najważniejszych partnerów biznesowych"

W kwietniu ubiegłego roku w Warszawie - po raz trzeci w historii - odbył się Polsko-Amerykański Szczyt Gospodarczy.

- Stany Zjednoczone są jednym z najważniejszych partnerów biznesowych polskich firm w obszarze poza Unią Europejską - mówił wówczas prezydent Andrzej Duda. Jak wskazywał, obecna skala wymiany handlowej między Polską a USA nie odpowiada naszym ambicjom i powinna być przynajmniej podwojona.

Andrzej Duda zaznaczył, że Polska bardzo ceni sobie współpracę energetyczną z USA, "a jej dalsze wzmacnianie jest jednym z priorytetów polskich władz". - Cieszę się, że mamy bardzo podobne spojrzenie na kwestie bezpieczeństwa energetycznego, które musi opierać się na dywersyfikacji kierunków, źródeł oraz dostawców, jak również wzmacnianiu potencjału krajowego wydobycia - zaznaczał.

Prezydent przypomniał w tym kontekście o pracach nad projektem Baltic Pipe i budowie terminala LNG w Świnoujściu. W ubiegłym roku PGNiG podpisało trzy umowy na dostawy gazu skroplonego z USA.

Polska Izba Handlowa w Waszyngtonie

Pod koniec kwietnia 2018 roku nastąpiło także uroczyste otwarcie Polskiej Izby Handlowej w Waszyngtonie.

- Otwarcie Polskiej Izby Handlowej jest jednym z ważnych elementów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Strategii sformułowanej blisko trzy lata temu przez premiera polskiego rządu Mateusza Morawieckiego, która konsekwentnie jest realizowana przez polski rząd - mówił wówczas Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

- Ta izba ma znaczenie szczególne. Nie tylko dlatego, że Stany Zjednoczone są największą potęgą gospodarczą świata. Handel jest jednym z filarów współpracy polsko-amerykańskiej. Ale Polska i Ameryka żywią się tymi samymi wartościami, połączenie wartości i gospodarek, to jest najlepsza rzecz, którą możemy mieć - przekonywał.