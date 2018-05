Nowoczesne technologie w służbie społecznej - to Festiwal Sektor 3.0, który ruszył dziś w Warszawie. Dzięki inicjatywie organizacje non profit wykorzystują najnowocześniejsze rozwiązania w działaniach społecznie użytecznych i w rezultacie działają sprawniej.

Festiwal Sektor 3.0 to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W jego ramach w warszawskim Centrum Nauki Kopernik odbył się dziś cykl wykładów. Jednym z prelegentów był Jerzy Owsiak, twórca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

- Rozmawiamy z ludźmi, którzy przyjeżdżają ze świata mówić o nowych technologiach. To zaszczyt, że bierzemy w tym udział. To dobrze, że mówimy o nowoczesnym wolontariacie, bo w Polsce funkcjonuje on niecałe 30 lat. Cieszymy się, że mamy w tym ogromny udział - powiedział Owsiak.



Z kolei Dawid Szarański, dyrektor programu"Sektor 3.0 mówił, że nowe technologie na pierwszy rzut oka kojarzą się z biznesem, który ma przynosić zyski.



- My mówimy, że w trzecim sektorze obowiązują te same zasady. Jeżeli chcemy mieć większy efekt skali, docierać do większego grona darczyńców, to musimy korzystać z nowych technologii - mówił Szarański.