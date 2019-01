Inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych zainwestowali aż 1,7 miliarda euro w polski rynek nieruchomości w 2018 roku, a kapitał z USA stanowił jedną czwartą wszystkich funduszy ulokowanych w minionym roku - wynika z najnowszego raportu firmy CBRE. Zauważalna była także większa aktywność inwestorów z RPA i Azji.

Jak czytamy w raporcie "Market View: Polski rynek inwestycyjny w 2018" miniony rok zostawił po sobie rekordową wartość inwestycji na rynku nieruchomości komercyjnych. Przekroczyła ona najwyższy dotąd wynik z 2006 roku i wyniosła około 7,2 mld euro.

Sprzyjające warunki

- Na rynku jest dużo środków finansowych, rosną ceny i zmniejsza się podaż – na tym zyskuje Europa Środkowo-Wschodnia. W Polsce w minionym roku panowały warunki sprzyjające inwestycjom - wysoki wzrost gospodarczy, popyt konsumpcyjny, niskie stopy procentowe. To wszystko wpłynęło na zainteresowanie naszym rynkiem nieruchomości wśród inwestorów zza granicy i w znacznym stopniu przyczyniło się do rekordowo wysokiej wartości inwestycji w 2018 r. - mówi Sean Doyle, dyrektor Działu Rynków Kapitałowych w CBRE.

Ważnym elementem zeszłorocznego rekordu inwestycyjnego na polskim rynku nieruchomości był kapitał płynący ze Stanów Zjednoczonych, RPA i Azji. Inwestorzy z tych obszarów ulokowali w Polsce odpowiednio 1,7 miliarda, 1,1 miliarda i 1 miliard euro. Wysokość kwot z USA potroiła się w porównaniu do 2017 roku, a z RPA wzrosła o 14 procent.

"Mimo to na polskim rynku nieruchomości wciąż najbardziej aktywny pozostaje kapitał z Europy Zachodniej. Inwestorzy z tego regionu pozostawili 2,9 miliarda euro, co obejmuje aż 40 procent wszystkich wydanych kwot. To o około dwie trzecie więcej, niż rok wcześniej" - napisano w raporcie.

Jego autorzy wskazują, że wartość wszystkich inwestycji w nieruchomości w minionym roku wyniosła aż 7,2 miliarda euro, co oznacza wzrost o 45 procent w stosunku do 2017 r. (5 miliardów euro).

Najwięcej zainwestowano w biura - 2,7 miliarda euro (38 procent), a tradycyjnie zainteresowaniem inwestorów cieszyła się Warszawa, w której miało miejsce 67 procent wszystkich transakcji.

Na drugim miejscu znalazł się sektor handlowy 2,5 miliarda euro (35 procent), który dowiódł swojej atrakcyjności dla inwestorów pomimo dużego nasycenia.

Na trzecim miejscu uplasował się rynek magazynowy, którego wolumen zwiększył się o 100 procent w minionym roku - wartość inwestycji wyniosła 1,8 miliarda euro.

Tuż za podium znalazł się rynek hotelowy, z zainwestowanymi 119 milionów euro. "Można jednak prognozować, że hotele nadrobią ten wynik w 2019 roku – powstało wiele nowych obiektów, które wkrótce będą przedmiotami transakcji' - czytamy w raporcie.

"Atrakcyjna alternatywa"

Eksperci CBRE prognozują, że w 2019 roku Polska pozostanie atrakcyjną alternatywą dla krajów Europy Zachodniej. "Tam jest dużo drożej i wejście do naszego kraju bardziej opłaca się inwestorom. Nasz rynek oferuje produkty wysokiej jakości, o dobrej specyfikacji technicznej, a dużo niższej cenie, co jest gwarancją wyższego zysku niż na przykład w Berlinie, Dublinie czy Madrycie" - argumentują.

- Patrząc na ilość kapitału dostępnego na rynku, toczące się transakcje, globalny sentyment inwestycyjny i dobre prognozy gospodarcze dla Polski, 2019 może okazać się również mocny, z licznymi transakcjami. Jednak jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić, czy padnie nowy rekord. Interesariusze powinni zachować czujność i cały czas zwiększać atrakcyjność produktów, gdyż inwestorzy coraz częściej pytają o Czechy, Węgry czy Chorwację - podsumowuje Sean Doyle.

