W całym 2019 roku przybyło ponad milion aut, ciągników i przyczep - poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji.

Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło podsumowanie danych zebranych w ramach Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK).

Ogółem w całym 2019 roku przybyło ponad milion samochodów, ciągników i przyczep - wyliczył resort cyfryzacji.

Najpopularniejsze marki

W rankingu 10 najpopularniejszych samochodów osobowych zgłoszonych do ewidencji w 2019 r. przewodzi Volkswagen (aut tej marki zarejestrowano 81 tys.625). Na drugim miejscu jest Opel (67 tys. 240), na trzecim Ford (54 tys. 829). Kolejne pozycje zajmują: Audi (52 tys. 898), Toyota (52 tys. 572), Skoda (45 tys. 155), BMW (45 tys. 895), Renault (41 tys. 023), Peugeot (31 tys. 349), a stawkę zamyka Mercedes-Benz (29 tys. 142).



"215 tys. 103 auta zostały wyprodukowane w ubiegłym roku. Na drugim miejscu, ze względu na rok produkcji, są samochody z 2018 r – 69 tys. 339. Na trzecim rocznik 2008 – 42 tys. 664" - wyliczyło MC. Dodało, że najpopularniejszym typem nadwozia był hatchback (25 tys. 8521 sztuk). Średni wiek samochodów w Europie. Polska znacznie powyżej średniej Średni wiek samochodu na polskich drogach wynosił w 2018 roku około 14 lat - wyn... zobacz więcej »



"Samochody sprowadziliśmy głównie z Niemiec, Francji i Belgii, ale pojedyncze egzemplarze sprowadziliśmy też np. z Omanu (Ford Expedition z 2014, Audi A8 z 2015, Jeep Wrangler 2013), Zimbabwe (Ford Focus z 2006, Honda Jazz 2015), Meksyku (Ford Focus 2017, Dodge Journey 2015, Volkswagen Golf 2018), czy Ekwadoru (chevrolet Trailblazer 2004)" - podał resort. Najczęściej rejestrowaliśmy auta na benzynę (487 tys. 486) i na olej napędowy (279 tys. 392 razy). Odnotowaliśmy też 1 tys. 241 samochodów zasilanych energią elektryczną.



Z dodanych do bazy osobówek 2 tys. 228, jak wskazało MC, otrzymało indywidualne tablice rejestracyjne; zabytkowe – 788, a dyplomatyczne 145. Reszta jeździ ze zwyczajnymi tablicami.



W 2019 roku zarejestrowano też 44 tys. 944 motocykle i 15 tys. 293 motorowery. Najwięcej jednośladów trafiło do ewidencji 30 kwietnia – 521 (428 motocykli i 93 motorowery). Najczęściej rejestrowano te wyprodukowane w ciągu ostatnich trzech lat. Z 2019 r. – 12 tys. 243 (dominowała Yamaha – 1 tys.24 i Romet Motors – 1 tys. 732), 2018 r. – 7 tys. 207 i z 2017 r. – 3 tys. 175.

Nowe autobusy

"Zarejestrowano ponad 2800 autobusów i dokładnie 16 trolejbusów" - wskazało MC. Niemal 1,1 tys. autobusów zjechało z fabrycznej taśmy w 2019 r., a blisko 200 rok wcześniej. Z kolei wszystkie trolejbusy pochodzą wyłącznie z tych dwóch roczników. "W obu grupach najczęściej rejestrowano produkowane pod Poznaniem Solarisy. Z Bolechowa pochodzi dokładnie 196 autobusów z ubiegłego roku, 30 z 2018 roku i wszystkie odnotowane "autobusy" korzystające z sieci trakcyjnej; dokładnie 7 z 2019 r. i 9 o rok starszych" - wskazało MC.



Prawie 600 egzemplarzy pochodzących z ostatnich dwóch lat, a zarejestrowanych w 2019 r., zasiliło - jak dodano - tabory autobusów miejskich, ponad 230 turystycznych, a ok. 100 międzymiastowych.



Między styczniem a grudniem zeszłego roku przybyło też w Centralnej Ewidencji Pojazdów prawie 16 tys. ciągników rolniczych i niemal 18 tys. samochodowych. "Po około 4 tys. egzemplarzy popularnych TIR-ów to DAF-y i Scanie, przeszło 3 tys. to pojazdy marki MAN" - czytamy.



W bazie pojawiło się też prawie 15 tys. naczep ciężarowych i 39 specjalnych - to m.in. biblioteka na kółkach/kino, ambulans, czy pompa do betonu. Oprócz nich także po kilka tysięcy przyczep ciężarowych, rolniczych, czy specjalnych - wśród nich np. niemal 3 tys. kempingowych i 11 estrad.



Ponad 83 tys., jak wyliczyło MC, to samochody ciężarowe. "W tym zbiorze znajdziemy np. chłodnie, cysterny do przewozu mleka czy paliw płynnych, lawety i śmieciarki" - wyjaśniono.