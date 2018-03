Rządowe Centrum Legislacji ma wątpliwości co do zgodności niektórych przepisów projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych z Konstytucją - wynika z opinii do projektu. To kolejna instytucja, która wytyka błędy w flagowym programie rządu. Wcześniej zrobił to między innymi Narodowy Bank Polski czy Komisja Nadzoru Finansowego.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to propozycja nowego, powszechnego mechanizmu gromadzenia środków na emeryturę. Mają objąć nawet 11 mln osób. Na przyszłe świadczenia mieliby składać się zarówno pracownicy i pracodawcy. Państwo do naszych oszczędności dorzuci tzw. opłatę powitalną i roczną dopłatę. PPK mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Projekt przepisów wprowadzających program znajduje się obecnie w konsultacjach. Minister ostrzegał, teraz zmienia zdanie. "Uzyskane wyjaśnienia są satysfakcjonujące" Po uzyskaniu wyjaśnień jestem przekonany, że ustawa o Pracowniczych Planach Kapi... zobacz więcej »

CZYTAJ SZEŚĆ RZECZY, KTÓRE MUSISZ WIEDZIEĆ O PPK

Uwagi Rządowego Centrum Legislacji

Rządowe Centrum Legislacji uważa, że niektóre z projektowanych przepisów mogą naruszać ustawę zasadniczą. Chodzi o zasadę równego traktowania.

Dotyczy to zwłaszcza przepisów przyznających (z mocy ustawy) towarzystwu funduszy inwestycyjnych (TFI), który jest spółką zależną od Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), status "wyznaczonej instytucji finansowej".

Jak pisze RCL, następuje to niezależnie od spełnienia przez nią wymogów, które w przypadku innych TFI muszą być spełnione w celu uzyskania przez nie dostępu do portalu PPK. RCL pisze, że wyznaczona instytucja finansowa ma przy tym uzyskać znacznie dalej idące uprawnienia niż pozostałe TFI.

To spółka zależna od PFR ma przejmować zarządzanie funduszem inwestycyjnym, w przypadku gdy dotychczas nim zarządzające TFI zostanie usunięte z programu. "Powyższe oznacza zatem również brak ustawowych gwarancji zapewnienia bezpieczeństwa finansowego osób gromadzących środki na podstawie projektowanych przepisów (projekt nie wyklucza bowiem możliwości zarządzania funduszem inwestycyjnym w ramach PPK przez podmiot nie posiadający doświadczenia ani kapitału, które ustawodawca uznał za niezbędne do zapewnienia takiego bezpieczeństwa)" - napisano.

CZYTAJ CAŁĄ OPINIĘ RCL DO PROJEKTU USTAWY

Inne zastrzeżenia

To nie jedyne uwagi Rządowego Centrum Legislacji. Wątpliwość centrum budzi m.in. zapis w świetle którego pracownicy jednostek sektora finansów publicznych w późniejszym terminie - od lipca 2020 roku - mają zostać objęci programem. RCL nie podoba się też przepis, który określa, że składkę powitalną (w wysokości 250 złotych) otrzymają tylko ci uczestnicy programu, którzy dołączą do PPK do końca 2020 roku.

Instytucje krytykują program

Rządowe Centrum Legislacji nie jest pierwszą instytucją, która dostrzega wady w projekcie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Narodowy Bank Polski oceniał projekt jako "niedopracowany". Zdaniem banku centralnego "pracownicy mają zbyt mały wpływ na to, jak będą inwestowane ich oszczędności, bodźce dla zarządzających są nieodpowiednie, a uczestnicy systemu nie są zabezpieczeni przed niskimi stopami zwrotu".

"Niedopracowany projekt". Bank centralny krytykuje rządowy plan oszczędzania na emeryturę Przedłożony projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych jest niedopracow... zobacz więcej » Z kolei w opinii Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że napływ na rynek kapitałowy środków z PPK może zwiększyć ryzyko występowania zjawisk spekulacyjnych.

Za to minister energii Krzysztof Tchórzewski zwracał uwagę, że dla osób o zarobkach w granicach 3 tysięcy zł brutto sama składka podstawowa to kwota 60 złotych, co "dla osoby o takich miesięcznych zarobkach, 60 złotych stanowić może pokaźną sumę w jej budżecie". Jednak ostatecznie, szef resortu energii zmienił zdanie.

Jednak podobne uwagi do projektu zgłosił Rzecznik Finansowy. "W przypadku osób zarabiających minimalne wynagrodzenie lub nieco wyższe, program PPK nie będzie stanowił atrakcyjnego programu oszczędzania na dodatkową emeryturę. Ewentualna przyszła emerytura o kilkadziesiąt złotych wyższa w dalekiej przyszłości nie zrównoważy ubytku bieżących i tak już niskich i niezbędnych do codziennego życia dochodów" - napisała Aleksandra Wiktorow.

Tymczasem Związek Banków Polskich chce, aby również banki mogły prowadzić PPK i postuluje, aby środki z PPK objęte były gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Bez zaskoczenia

Jak ocenił we wtorek, Paweł Borys, prezes PFR, zdecydowana większość uwag i opinii dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych, nie jest zaskoczeniem. - Cześć kwestii była dyskutowana, a wiele z tych elementów wymaga jeszcze analizy przy konstruowaniu finalnych rozwiązań - powiedział Paweł Borys i zapewnił, że Polski Fundusz Rozwoju nie zamierza zarabiać na programie.

- Póki co, do końca nie wiemy, ile portal do obsługi programu będzie nas kosztował, ale zakładamy, że opłaty będą znacznie niższe (niż zapisane w ustawie), będzie nam zależało, żeby były one jak najniższe - mówił.