Polityka gospodarcza Prawa i Sprawiedliwości oraz kontynuacja obecnego kierunku zmian w systemie sądownictwa są negatywne dla profilu kredytowego Polski - oceniła we wtorkowej nocie agencja ratingowa Moody's.

Agencja prognozuje, że deficyt sektora finansów publicznych w 2020 r. wyniesie, bez uwzględnienia wypłaty tak zwanej trzynastej emerytury, 0,6 proc. PKB.



Rząd prognozuje deficyt sektora finansów publicznych na poziomie 0,3 proc. PKB z uwzględnieniem dochodowych one-off (dochodów jednorazowych, takie jak wpływy z likwidacji OFE - red.). Zgodnie z założeniami rządu bez dodatkowych źródeł dochodów deficyt wyniesie 1,3 proc. PKB.

Budżet bez obietnic

Jednocześnie agencja wskazała, że projekt budżetu na 2020 rok nie zawiera skutków budżetowych obietnic wyborczych PiS w postaci wprowadzenia trzynastej emerytury w 2020 r. czy podwyższenia płacy minimalnej o średnio 15 proc. w latach 2020-23.



Uwzględniając w wyliczeniach salda sektora finansów publicznych wypłatę trzynastej emerytury w 2020 r. deficyt sektora wyniesie w przyszłym roku w Polsce - według Moody's - ok. 1 proc. PKB.



Agencja uważa, że oprócz konsekwencji fiskalnych, polityka PiS może mieć negatywny wpływ na konkurencyjność polskiej gospodarki.



"Zapowiadane w trakcie kampanii wyborczej podwyżki płacy minimalnej (...) mogą podwyższyć dynamikę płac na całej skali siatki płac w gospodarce, co z kolei mogłoby nieść ryzyko dla konkurencyjności polskiej gospodarki w średnim terminie, skutkować wzrostem inflacji oraz, ostatecznie, wyższym bezrobociem strukturalnym" - napisano.

Wzrost płacy minimalnej

W połowie września rząd przyjął rozporządzenie, w którym proponuje ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 2600 zł brutto, co oznacza wzrost w stosunku do wysokości obowiązującej w roku bieżącym o 15,6 proc.



Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli we wrześniu, że w przypadku wygranej ich partii w wyborach parlamentarnych, w 2021 r. płaca minimalna ponownie wzrośnie o kolejne 15 proc. Docelowo, w 2023 roku, wyniesie 4 tys. zł.



Moody's widzi także ryzyka związane z ewentualną kontynuacją rządowych polityk "podwyższonego" interwencjonizmu państwowego, co może zdaniem agencji nadwyrężać siłę instytucjonalną państwa”.



"Zmiany w systemie sądownictwa już doprowadziły do wciąż trwającego konfliktu Polski z UE" - wskazano.