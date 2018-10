W piątek wieczorem agencje Fitch i S&P dokonały rewizji ratingu Polski. Agencja Fitch utrzymała swoją dotychczasową ocenę, natomiast S&P podwyższyła ocenę wiarygodności kredytowej Polski.

Agencja Fitch potwierdziła w piątek długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A-" - podano w komunikacie. Perspektywa ratingu pozostała stabilna. Natomiast agencja S&P podwyższyła rating Polski do "A-" z "BBB+" z perspektywą stabilną.

"Z dużą satysfakcją przyjmujemy decyzję agencji S&P o podwyższeniu ratingu naszego kraju. Mogliśmy się spodziewać takiej decyzji, szczególnie po kwietniowej zmianie perspektywy ratingowej na pozytywną. Podniesienie oceny wiarygodności kredytowej Polski potwierdza słuszność naszych działań, które prowadzą do pozytywnych zmian w polskiej gospodarce. Mamy szybszy od oczekiwań, zrównoważony wzrost gospodarczy i niższy niż prognozowano deficyt" – powiedziała minister finansów prof. Teresa Czerwińska.

„Cieszy to, że są doceniane nasze wysiłki w zakresie polityki fiskalnej. Od początku nasz rząd był zdeterminowany, aby uszczelnić system podatkowy i zreformować administrację podatkową, co przynosi obecnie wymierne korzyści" – podkreśliła minister Czerwińska.

Decyzja agencji Fitch

Rating na poziomie "A-", w ocenie Fitch, odzwierciedla "zdywersyfikowaną gospodarkę i mocne fundamenty makroekonomiczne, które są wspierane przez silne ramy gospodarcze oraz solidny sektor bankowy" - napisano w komunikacie.



Czynniki te równoważone są przez "niski poziom PKB per capita oraz wysokie zadłużenie zagraniczne w porównaniu do państw z koszyka" - dodano. Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla przekonanie Fitch, że pozytywne i negatywne czynniki ryzyka dla oceny kredytowej są obecnie wyważone.



Wśród pozytywnych działania względem ratingu Fitch wylicza m. in "wzrost PKB, wspierający szybszy wzrost poziomu dochodów w kierunku mediany państw z koszyka o ratingu "A"".



Negatywne działania względem ratingu według Fitch mogą zostać podjęte jeżeli m. in "pojawią się jakiekolwiek oznaki, że osłabione zostanie znaczenie unijnego kryterium deficytu sektora finansów publicznych na poziomie 3 proc. PKB jako kotwicy fiskalnej lub w średnim terminie nie dojdzie do stabilizacji długu publicznego w relacji do PKB."

Prognozy ekonomistów

Ekonomiści spodziewali się, że agencje ratingowe utrzymają w piątek oceny wiarygodności kredytowej Polski. Zaznaczali jednak, że "nie jest wykluczona pozytywna niespodzianka, zwłaszcza ze strony S&P". Zdaniem ekspertów przeciw podwyżce przemawiał konflikt Polski z Komisją Europejską dotyczący praworządności.

Przypomnijmy, że 14 września Agencja Moody’s nie dokonała aktualizacji ratingu Polski. Oznacza to, że u Moody's długoterminowy rating Polski w walucie obcej w pozostaje na poziomie "A2", a jego perspektywa jest stabilna.

Październikowa decyzja agencji Fitch oraz S&P ma być ostatnim w tym roku przegląd polskiego ratingu

Wielka trójka

Agencje ratingowe powstają, by pomagać inwestorom w ocenie skali ryzyka ich działań inwestycyjnych. Z ich usług korzystają zarówno osoby prywatne, jak i międzynarodowe korporacje, banki czy fundusze emerytalne i kapitałowe. Pod lupą agencji mogą znaleźć się instytucje finansowe, przedsiębiorstwa lub państwa. Ocena państwa realnie przekłada się na jego atrakcyjność gospodarczą.



W tej chwili ponad 90 proc. światowego rynku usług ratingowych kontrolują trzy agencje: Standard & Poor's, Fitch i Moody's. Każda z nich stosuje swój własny system ocen.

Czym jest rating?

Rating przyznawany jest spółkom, bankom oraz państwom. W przypadku tych ostatnich, każda ocena przekłada się na atrakcyjność gospodarczą.

Rating to nic innego jak ocena wiarygodności kredytowej. Na jej podstawie podejmuje się decyzje o tym komu i za ile pożyczać pieniądze. Czasami taka informacja sugeruje natomiast, komu najlepiej w ogóle nie udzielać żadnych kredytów, bo jest spore ryzyko, że pieniędzy nie uda się odzyskać.

Niższy rating wiąże się z wyższym ryzykiem. Z kolei wyższe ryzyko to wysokie odsetki od kredytu.

Instytucje za swój rating "odpowiadają głową", a każda ocena musi być uzasadniona i uargumentowana. Ratingiem można manipulować, jednak w takim przypadku agencje ryzykują utratą reputacji. Bo wówczas klienci odpłyną nie chcąc płacić za niewiarygodne analizy. Tak stało się po tym, gdy agencje ratingowe nie przewidywały kryzysu finansowego w 2008 roku.