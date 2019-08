Brak aktywności fizycznej Polaków przynosi gospodarce straty w wysokości siedmiu miliardów złotych rocznie - wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

"Polacy wydają coraz więcej na sport i rekreację, ale ich aktywność ruchowa spada: tylko 28 proc. naszych rodaków regularnie uprawia sport (podczas gdy w krajach UE jest to ok. 40 proc.), a 56 proc. nie uprawia go w ogóle" - czytamy w raporcie instytutu.

Oznacza to, że od 2004 roku wskaźnik braku aktywności ruchowej w naszym kraju wzrósł o 10 pkt. proc. - dodano. Jak podkreślił współautor raportu Krzysztof Kutwa z PIE, "każdy złoty wydany na sport nie tylko ma efekt mnożnikowy dla gospodarki, lecz także pozwala zredukować koszty m.in. w obszarze ochrony zdrowia".



Eksperci wyliczyli też, że brak aktywności fizycznej mieszkańców naszego kraju przynosi polskiej gospodarce 7 mld zł strat rocznie.

Wydatki na sport

"Wydajemy m.in. więcej niż Belgowie, Finowie czy Duńczycy, ale mniej niż Francuzi, Niemcy czy Włosi" - czytamy w raporcie "Polski rynek sportu. Wyzwania - wpływ społeczno-gospodarczy - trendy".



Średni budżet gospodarstw domowych na sport i rekreację wynosi 458 zł, co oznacza, że na przestrzeni czterech lat wydatki na cele sportowe i rekreacyjne wzrosły o 40 zł - wyliczono.

"Największy wzrost wydatków dotyczył zakupu odzieży sportowej, a najmniejszy zakupu, konserwacji i wypożyczenia sprzętu sportowego"- napisano.



Eksperci Instytutu wskazali, że w 2018 r. polska branża sportu wygenerowała 9,63 mld zł wartości dodanej. "Taka kwota umożliwiłaby sfinansowanie każdemu mieszkańcowi Polski dwóch biletów na mecze eliminacyjne Mistrzostw Europy" - wskazali. Dodali, że zapewniło to 2,98 mld zł wynagrodzeń, co stanowi równowartość sumy, którą każdego roku nowożeńcy otrzymują w kopertach.



W 2018 r. branża sportu przyczyniła się ponadto do utrzymania blisko 109 tys. miejsc pracy - podkreślono.

Według raportu inwestycje budżetowe związane z polskim rynkiem sportu sięgają blisko 1,8 mld zł.



Z kolei według The Business Research Company, na którą powołano się w raporcie, w 2018 r. globalna wartość rynku sportowego wynosiła 488,5 mld dolarów.

"Szacuje się, że w 2022 roku wzrośnie do ponad 614 mld dolarów" - podano. Największym rynkiem sportu jest Ameryka Północna, której udział w światowej branży przekracza 30 procent.

Szereg wyzwań

Jak ocenili autorzy raportu, polska branża sportowa stoi przed szeregiem wyzwań. Niezbędne są np. "zmiany w systemie kształcenia, które pomogą w profesjonalizacji kompetencji kształtowanych w sporcie po zakończeniu edukacji wyższej, a także odpowiedzą na zapotrzebowanie w zakresie nowoczesnych technologii wprowadzanych do sportu".



W przyszłości należy się spodziewać, że to Azja, Pacyfik oraz Bliski Wschód będą najszybciej rozwijającymi się regionami tego rynku - zaznaczono w raporcie.

"Dynamiczny rozwój globalnego rynku sportu może oznaczać dla polskiego sektora sportowego zarówno dodatkowe korzyści gospodarcze, jak i okazać się niewykorzystaną szansą. Dopóki "piłka jest w grze" wynik współzawodnictwa nie jest przesądzony. Jednak jest mało prawdopodobne zwycięskie rozegranie meczu bez taktyki" - ocenił PIE.

Kluby fitness z wzrostem

Eksperci Instytutu zwrócili uwagę, że mimo spadającej liczby aktywnie uprawiających sport, w ostatnich latach można zaobserwować znaczny wzrost zainteresowania klubami fitness. Obecnie należy do nich w Europie ponad 62 mln osób (wzrost o 3,5 pkt. proc. r/r), z czego 3 mln stanowią mieszkańcy Polski (wzrost o 2,7 pkt. proc. r/r).

"Trend zwyżkowy przypisuje się po części pracodawcom, którzy oferują karnety sportowe swoim pracownikom. Należy jednak pamiętać, że przynależność do klubu nie oznacza, że zapisana do niego osoba regularnie korzysta z jego usług" - podsumowano.



Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) to publiczny think tank gospodarczy. Zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.