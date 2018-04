O 5,8 procent podrożał w ciągu roku hektar gruntu ornego w Polsce - wynika z Indeksu Wartości Ziemi Rolnej przygotowanego przez Open Finance. Po wprowadzeniu ograniczeń w obrocie gruntami wzrost cen wyraźnie spowolnił. Obecnie hektar ziemi kosztuje średnio prawie 38 tysięcy złotych.

Podczas gdy jeszcze kilka lat temu ziemia drożała o kilkanaście procent rocznie, obecnie dynamika podwyżek zmalała do kilku procent. - Jest to zmiana pozytywna, z punktu widzenia stabilności rodzimego rynku ziemi, który w większym stopniu wiąże dziś wyceny rolnych parceli z opłacalnością prowadzenia działalności rolnej - zaznaczył analityk Open Finance Bartosz Turek.

Jakie ceny?

Rolnicy nadal nie chcą sprzedawać ziarna. Przez ceny Handel zbożem jest dość umiarkowany, rolnicy nadal nie chcą sprzedawać ziarna po... zobacz więcej » Według Indeksu Wartości Ziemi Rolnej Open Finance, chcąc kupić hektar ziemi ornej w Polsce, trzeba przygotować się na wydatek rzędu 37,9 tys. zł. Tyle przeciętnie kosztował hektar ziemi w Polsce pod koniec ubiegłego roku. To o 468 złotych więcej niż w trzecim kwartale 2017 roku oraz o 2093 złote więcej niż pod koniec 2016 roku. W ciągu roku statystyczny hektar zdrożał więc o 5,8 proc. Najbardziej podrożały działki o najniższej przydatności rolniczej.



Dobrej jakości grunty rolne od drugiej połowy 2015 r. drożeją dość wolno. Takie ziemie mogą nabywać jedynie rolnicy, stąd też stabilne ceny. Licząc od końca 2015 roku, grunty wyższych klas zdrożały o 3,8 proc., a działki najsłabsze - o 9,4 proc.

Źródło: Open Finance Ceny ziemi rolnej w Polsce



Jeżeli chodzi o ceny ziemi w innych krajach UE, to według danych Eurostatu za 2016 r. najmocniej drożały grunty rolne na Węgrzech. W 2015 r. hektar ziemi w tym kraju kosztował trochę ponad milion forintów, a w 2016 już średnio - 1,3 mln forintów. To oznacza wzrost o 30 proc. w ciągu roku. Bardzo dynamiczne były też wzrosty ceny gruntów rolnych Litwie (13,8 proc.), w Czechach (13,4 proc.) i Danii (11,5 proc.).



Rewolucja w rolniczych agencjach. "Państwowa ziemia nie powinna być sprzedawana" Resort rolnictwa połączy dwie agencje rolne. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa... zobacz więcej » Ziemia potaniała natomiast w Grecji (-0,8 proc.), Rumunii (-3 proc.), Wielkiej Brytanii (-4,1 proc.), Luksemburgu (-6,2 proc.). Najbardziej spektakularną przecenę odnotowano w Irlandii (-13,4 proc.).

Nowe przepisy

Ustawa o wstrzymaniu obrotem ziemią rolną weszła w życie 30 kwietnia 2016 roku. Nowe przepisy zakładają m.in. wstrzymanie sprzedaży państwowych gruntów na 5 lat. Podstawową formą zagospodarowania państwowej ziemi ma być dzierżawa.



Ustawa reguluje też prywatny obrót ziemią; zakłada, że nabywcą ziemi rolnej może być jedynie rolnik indywidualny czyli osoba fizyczna, która osobiście gospodaruje na gruntach do 300 ha, ma kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, gdzie jest położona co najmniej jedna działka jego gospodarstwa. Agencja Nieruchomości Rolnych będzie miała prawo pierwokupu ziemi. Jednak nie będzie to dotyczyło dziedziczenia gospodarstwa przez osoby bliskie.

Ograniczenia nie dotyczą także działek do 0,3 ha oraz do 0,5 ha, jeśli nieruchomość w dniu wejścia w życie ustawy była zabudowana (tzw. siedlisko) i nie służyła do prowadzenia gospodarstwa rolnego.