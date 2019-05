OECD podniosła prognozy wzrostu PKB Polski. Premier Mateusz Morawiecki komentując tę informację stwierdził, że po raz kolejny doceniona została "nasza polityka gospodarcza".

We wtorek OECD poinformowała w majowej edycji raportu "Economic Outlook", że podwyższyła prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2019 r. do 4,2 proc. z 4,0 proc., a w 2020 r. do 3,5 proc. z 3,3 proc.

Z tych wieści na pewno zadowolony jest premier Morawiecki, który w środę na Twitterze napisał, że "OECD, jako kolejny podmiot, doceniła naszą politykę gospodarczą" i przyznała "nam pozycję globalnego lidera wśród wszystkich 36 państw skupionych w Organizacji".



OECD, jako kolejny podmiot, doceniła naszą politykę gospodarczą, podnosząc prognozy wzrostu PKB Polski na rok 2019 do 4,2 procent oraz na rok 2020 do 3,5 procent, tym samym przyznając nam pozycję globalnego lidera wśród wszystkich 36 państw skupionych w Organizacji. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) 22 maja 2019





"Wzrost gospodarczy spowolni, ale utrzyma się na solidnym poziomie 4,2 proc. w 2019 r. i 3,5 proc. w 2020 r., co po części wynikać będzie z szerzej zakrojonego spowolnienia w gospodarce europejskiej. Spadek tempa wzrostu światowego handlu będzie ciążyć eksportowi. Jednocześnie, wzrost transferów socjalnych oraz obniżki podatków wzmocnią konsumpcję prywatną. Przyspieszające płace podbiją inflację" - napisali ekonomiści OECD w raporcie.

Negatywnym czynnikiem ryzyka dla polskiej gospodarki jest według nich spadek napływu imigrantów. Kluczowym z kolei pozytywnym czynnikiem jest przyspieszenie wzrostu konsumpcji prywatnej, z uwagi na możliwy wzrost presji płacowej.

Zdaniem OECD inflacja w Polsce, w tym bazowa, w 2020 r. wzrośnie w okolice 3 proc., a RPP już w połowie 2019 r. rozpocznie cykl podwyżek stóp procentowych.

Inne prognozy

Na początku maja Komisja Europejska również podniosła prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski na najbliższe dwa lata. W 2019 roku dynamika PKB ma wynieść 4,2 procent, natomiast w przyszłym ma zwolnić do 3,6 procent.

Kwietniowe szacunki Ministerstwa Finansów przewidują, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2019 r. wyniesie 4 proc., a w 2020 r. PKB wzrośnie realnie o 3,7 proc.