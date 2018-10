W perspektywie kilku lat wzrost gospodarczy Polski zwolni, ale spadnie deficyt i dług - ocenia Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Według MFW dobra sytuacja gospodarki pozwala zmierzyć się z takimi wyzwaniami jak starzenie się społeczeństwa czy niska wydajność pracy. - Przedstawiona prognoza jest ambitna, ale realistyczna - uważa minister finansów Teresa Czerwińska.

W opublikowanym we wtorek raporcie na temat Polski MFW ocenił, że dynamika PKB Polski w 2018 r. wyniesie prawdopodobnie ok. 4,5 proc. "Wydaje się, że ożywienie gospodarcze w Polsce osiągnęło już swój szczyt, można się spodziewać, że dynamika PKB będzie spowalniać do bardziej możliwego do utrzymania poziomu (...) W 2019 r. tempo wzrostu gospodarczego wyhamuje do wciąż mocnego 3,5 proc. w związku ze spowolnieniem w handlu zagranicznym" - stwierdza raport.

W ocenie MFW, w dłuższej perspektywie, wzrost prawdopodobnie spadnie do poziomu 2,75 proc. w 2023 r., a główne czynniki to braki siły roboczej, przyhamowane inwestycje prywatne oraz ograniczony wzrost produktywności. W raporcie misji MFW do Polski napisano, że Polska gospodarka w ciągu ostatnich lat pozostawała silna, a wzrost PKB został podtrzymany na wysokim poziomie, sprzyjając konwergencji dochodów. Bezrobocie spadło do historycznie niskiego poziomu, co wraz z wyższymi wydatkami socjalnymi zmniejszyło nierówność dochodów i zasięg biedy - oceniono.

Deficyt z rekordowym minimum

"Spodziewamy się, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych osiągnie rekordowe minimum 0,3 proc. PKB w tym roku, a deficyt strukturalny (uwzględniający czynniki związane z koniunkturą - red.) spadnie do 1,25 proc. PKB. Prognozuje się, że dług publiczny spadnie poniżej 50 proc. PKB (...)" - napisano w raporcie MFW poświęconym Polsce.



Jak mówiła na konferencji prasowej szefowa misji MFW Rachel van Elkan, wszystkie te okoliczności plasują Polskę na dobrej pozycji, by zmierzyć się z wyzwaniami starzejącej się populacji i spadku funduszy z UE, transformacji modelu wzrostu na bardziej "technologiczny" oraz zapewni przestrzeń do działań na wypadek jakiegoś negatywnego szoku.

- Ocena Międzynarodowego Funduszu Walutowego potwierdza, że konsolidacja fiskalna jest w dużym stopniu wynikiem podejmowanych przez rząd działań systemowych w zakresie dochodów i wydatków. Przedstawiona prognoza jest ambitna, ale realistyczna - oceniła minister finansów Teresa Czerwińska.



Według minister "jest duża szansa, że w 2018 r. istotnie zbliżymy się do MTO", czyli tzw. średniookresowego celu budżetowego, czyli deficytu w wysokości 1 proc. PKB w ujęciu strukturalnym.



- Mając na uwadze nadchodzące spowolnienie wzrostu gospodarczego oraz ryzyka związane z otoczeniem zewnętrznym - brexit, globalne napięcia handlowe - istotne jest dalsze budowanie przestrzeni w finansach publicznych - podkreśliła minister finansów.

Bank Światowy: w przyszłym roku polska gospodarka może zwolnić Polska gospodarka rośnie w szybkim tempie, ale w 2019 roku może zwolnić, do tego... zobacz więcej »

Ryzyko wzrostu inflacji

Według MFW dla utrzymania szybkiego wzrostu o szerokim charakterze niezbędne jest podnoszenie efektywności wykorzystania siły roboczej i podnoszenie wydajności pracy. Fundusz ocenia także, że istnieje pewne ryzyko wzrostu inflacji, dlatego polityka monetarna powinna cały czas mieć za zadanie pilnowanie jej poziomu.



"Od 2020 r. efekty 2. rundy wzrostów cen energii w sektorze przedsiębiorstw mogą na trwałe pchnąć inflację do góry, przy dodatniej luce podażowej, podczas gdy ciągle ciasny rynek pracy będzie wzmacniał presję płacową. W rezultacie istnieje ryzyko, że inflacja będzie nadal rosnąć. Gdy inflacja wzrośnie do poziomu celu inflacyjnego w trwały sposób, zalecamy, by stopy procentowe rosły wraz z jakimkolwiek trwałym wzrostem inflacji poza cel" - stwierdza raport.

Niezależność KNF

MFW wskazał również, że zasadnicze znaczenie ma zapewnienie niezależności Komisji Nadzoru Finansowego od wpływów politycznych. Według Funduszu obecnie ten warunek nie jest spełniony, ponieważ 4 z 8 głosów w Komisji mają reprezentanci rządu. Według Funduszu wskazane jest, aby kontrolowane przez rząd spółki działały na warunkach komercyjnych, a nadzór w sektorze finansowym był wolny od konfliktów interesów.



MFW odniósł się też do systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych. W jego ocenie w krótkim terminie PPK mogą podbić ceny aktywów finansowych i podnieść koszty pracy, ale jeżeli usunąć istniejące bariery dla inwestycji, program może w dłuższym okresie przynieść realnie wyższe inwestycje.