Z klubów fitness korzysta blisko 3 miliony mieszkańców Polski, to jest 8 procent społeczeństwa - podaje firma Deloitte. Przychody branży fitness w naszym kraju w 2018 roku przekroczyły 4 miliardy złotych, co daje 7. miejsce w Europie. Eksperci wskazują, że rynek ma u nas duże perspektywy rozwoju.

Jak wynika z przedstawionego w środę raportu "The European Health & Fitness Market 2019", przygotowanego przez Deloitte we współpracy z organizacją EuropeActive, polski rynek usług fitness w kolejnych latach nadal będzie się rozwijał.

W czołówce

"Do klubów, których liczba na koniec ub. roku wyniosła ponad 2,5 tys., uczęszcza blisko 3 mln Polaków. Z usług klubów fitness korzysta jednak zaledwie 8 proc. mieszkańców Polski, co pokazuje, jak duże perspektywy rozwoju ma przed sobą ta branża" - ocenili autorzy raportu.



Eksperci Deloitte obliczyli, że wartość europejskiego rynku fitness w 2018 roku wyniosła 27,2 mld euro, czyli o 3,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Niemal dwie trzecie tej liczby stanowią przychody wypracowane w pięciu krajach: Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech oraz Hiszpanii.



"Niemcy umocniły swoją pozycję jako kraj z największymi przychodami w sektorze, a na drugim miejscu utrzymała się Wielka Brytania. Oba kraje łącznie odpowiadają za wygenerowanie prawie 40 proc. przychodów w Europie" - wyjaśnił, cytowany w raporcie, Przemysław Zawadzki z Deloitte.



Pierwsza dziesiątka największych rynków fitness w rankingu, z Polską na siódmym miejscu, ma ponad 80-roc. udział w całości ubiegłorocznych przychodów. Łącznie w 2018 roku z ofert klubów fitness korzystało 62,2 mln Europejczyków w porównaniu z 60 mln osób w 2017 roku - wskazano.



W Polsce działa około 2,7 tys. klubów fitness, a suma ich przychodów na koniec 2018 roku wyniosła 985 mln euro, czyli około 4,2 mld zł. Średnia wysokość miesięcznej opłaty członkowskiej w klubie zmalała o 3,4 proc. względem roku 2017 i wynosi 27 euro, znacznie mniej niż średnia europejska (40 euro) - wyliczyli autorzy raportu.

Rozdrobniony rynek

W porównaniu z innymi krajami europejskimi, polski rynek fitness jest bardzo rozdrobniony. "Poza kilkoma większymi graczami na terenie kraju funkcjonuje bardzo wiele mikrosieci. Najwięcej, bo aż 113 własnych placówek posiada Benefit Systems, który prowadzi kluby fitness w Polsce pod takimi markami jak Zdrofit czy Fabryka Formy" - czytamy.