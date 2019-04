Odtwórz: Ptaszyński o zakazie handlu: nie jest narzędziem do uratowania segmentu małych i średnich sklepów

W pierwszym kwartale 2019 upadły 123 polskie firmy, a 101 znalazło się w restrukturyzacji. Największy wzrost upadłości i restrukturyzacji zanotowano w handlu - wynika z raportu firmy Coface.

Łącznie wzrost liczby upadłości i restrukturyzacji w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. wyniósł 5 proc. W branży handlowej dynamika była jednak znacznie wyższa i wyniosła aż 46 procent.

Te dane zbiegają się w czasie z wprowadzeniem ograniczeń w handlu w niedziele, które zaczęły obowiązywać od marca 2018 r. Zdaniem Grzegorza Sielewicza, głównego ekonomisty Coface w Polsce, nowe przepisy mogły mieć wpływ na wzrost liczby upadłości w branży.

- Jeśli spojrzymy na całą branżę, to ograniczenie handlu działa niekorzystnie. Przenosi się to też na sytuację płynnościową - nasze ostatnie badanie pokazało wydłużenie terminów płatności i opóźnień w płatnościach w handlu. W krytycznych przypadkach występuje konieczność restrukturyzacji biznesu lub ogłoszenie upadłości. W związku z tym jest to (ograniczenie hanldu - red.) czynnik negatywny - mówi Sielewicz w rozmowie z tvn24bis.pl.

Jak dodaje, sieci handlowe czy firmy, które mogą pracować w niedziele niehandlowe notują wyższe obroty. - Możemy odnaleźć na rynku przypadki, gdzie zakaz handlu wywarł pozytywny wpływ. Patrząc jednak na cały rynek oceniłbym wprowadzone rozwiązanie negatywnie - podkreśla.

Zaznacza jednak, że małym firmom jest po prostu trudniej z powodu sytuacji na rynku. - Są inne czynniki, które są istotne dla małych podmiotów - to, że rynek się konsoliduje, mamy wyższą siłę przetargową firm dużych - mówi Sielewicz.

Źródło: Coface Upadłości i restrukturyzacje według branż

Gorzej w transporcie

Oprócz dramatycznego wzrostu upadłości w handu, więcej przypadków było także w transporcie. W budownictwie sytuacja nie zmieniła się, natomiast w sektorze produkcji liczba postępowań spadła o 14 proc. - poinformowano.

Pod względem terytorialnym w pierwszym kwartale 2019 roku, w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami 2018 r., znaczący wzrost upadłości i restrukturyzacji zanotowano w województwach: łódzkim (166 proc.), lubuskim (125 proc.) dolnośląskim (47 proc.) i wielkopolskim (33 proc.). Spadek upadłości odnotowano w woj. mazowieckim (11 proc.), podkarpackim (20 proc.) i lubelskim (53 proc.).

"Liczba postępowań restrukturyzacyjnych, wprowadzonych z początkiem 2016 roku wraz z nowym prawem upadłościowym, wzrosła o 19 proc. (porównując I kw. 2019 r. z I kw. 2018 r.), a ich udział we wszystkich postępowaniach wzrósł z 40 do 45 proc." - napisano w raporcie. Rośnie także popularność przyspieszonych postępowań układowych (73), ich liczba wzrosła aż o 52 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. Raport o skutkach niedzielnego zakazu. "Fundamentalne braki" Brak szerokiego spojrzenia na handel, nieuwzględnienie analiz i głosu organizacj... zobacz więcej »

Raport ministerstwa

Przypomnijmy, że na początku kwietnia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opublikowało raport dotyczący zakazu handlu w niedzielę. Resort nie rekomenduje zmian w modelu dochodzenia do pełnego ograniczenia handlu w niedziele.

Z informacji ministerstwa wynika, że zastosowanie okresu przejściowego we wprowadzaniu ograniczeń umożliwiło wdrożenie zmian w modelach biznesowych przedsiębiorców oraz nawykach konsumentów. Jak dodano, pozwoliło to "uniknąć błędów, które wystąpiły na Węgrzech, gdzie zakaz handlu w niedziele został wprowadzony bez uwzględnienia okresu dostosowawczego".

Grupa Coface specjalizuje się w ubezpieczeniach należności i zarządzaniu ryzykiem. Działa w 100 krajach, w Polsce od 1992 roku.