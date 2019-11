W październiku w Centralnej Ewidencji Pojazdów zarejestrowano około 52,7 tysiąca nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony. Oznacza to wzrost o 13,3 procent w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem i o 33,5 procent miesiąc do miesiąca - wynika z najnowszego raportu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Eksperci PZPM w raporcie przypomnieli, że wraz z początkiem 2020 roku zaczną obowiązywać bardziej restrykcyjne wymagania odnośnie emisji dwutlenku węgla dla nowych samochodów, zarówno osobowych jak i dostawczych.

"Będą one związane z wysokimi karami (95 Euro za 1 g przekroczenia emisji, liczone od wszystkich wprowadzonych na rynek UE nowych samochodów). Z tego powodu w ostatnim kwartale br. możemy się spodziewać, częściowo swoistego przyspieszenia sprzedaży modeli wysokoemisyjnych, żeby zdążyć wprowadzić je na rynek jeszcze w tym roku" - czytamy.

Jak dodano, "ta tendencja zaznaczyła się wyraźniej już w październiku w grupie samochodów osobowych niż dostawczych".

Samochody osobowe

W grupie samochodów osobowych w październiku zarejestrowano 46 895 nowych pojazdów, czyli o 6987 sztuk (wzrost o 17,5 procent) więcej niż rok wcześniej i jednocześnie o 11 570 sztuk (wzrost o 32,8 procent) więcej niż we wrześniu br.









Jak wynika z raportu, nabywcy indywidualni zarejestrowali w minionym miesiącu 12,5 tysiąca nowych pojazdów, zaś nabywcy instytucjonalni - 34,4 tysiąca nowych samochodów.

Dopłaty do zakupu aut. Wkrótce nabór wniosków Ministrowie energii i rozwoju podpisali rozporządzenie w sprawie dopłat do zakup... zobacz więcej » W październiku w ogólnym rankingu, pozycja lidera należała do marki Skoda. Zarejestrowano 6628 pojazdów tego producenta, czyli o 793 sztuki (13,6 procent) więcej niż rok wcześniej. Druga była Toyota, zarejestrowano 5873 auta japońskiej marki, co oznaczało wzrost o 71,2 procent. Trzeci był Volkswagen - 4521 sztuk, wzrost o 6,6 procent. Czwarty tym razem był Ford - 2599 sztuk, wzrost o 7,3 procent, a pierwszą piątkę zamknęła Kia - 2521 sztuk, wzrost o 12,4 procent.

W ogólnym rankingu modeli, na pierwszym miejscu była Toyota Corolla - 2325 sztuk. Toyota poprawiła wynik tego modelu sprzed roku o 494,6 procent a miejsce w rankingu aż o 24 pozycje. Druga była Skoda Octavia 1977 sztuk, a trzecia Fabia - 1573 sztuki. Skoda Fabia była liderem w październiku 2018 roku.

Tuż za podium znalazła się Toyota Yaris z wynikiem 1293 sztuki. Piąty był natomiast Opel Astra - 1221 sztuk.





Od początku 2019 roku zarejestrowano 457 724 nowe samochody osobowe. To o 14 473 sztuki (wzrost o 3,3 procent) więcej niż w analogicznym czasie 2018 roku.