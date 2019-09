Dominika Kulczyk znalazła się na czele tegorocznego rankingu najbogatszych Polek opublikowanego przez "Wprost". Tygodnik oszacował jej majątek na 9 miliardów złotych. Podium uzupełniają Barbara Komorowska i Grażyna Kulczyk.

Tygodnik przypomina, że najbogatsza Polka to "wspólnie z bratem Sebastianem spadkobierczyni zmarłego w 2015 roku Jana Kulczyka".



Jak podaje "Wprost", na drugim miejscu w rankingu jest Barbara Komorowska z majątkiem wycenionym na 2 mld zł. Tygodnik przypomina, że to od pierwszych liter jej imienia i nazwiska pochodzi nazwa Bakoma.



Według "Wprost" na trzecim miejscu jest Grażyna Kulczyk z majątkiem wycenianym na 1,7 mld mld zł. "Kiedyś najbogatsza Polka, dzisiaj przedstawiana jako matka najzamożniejszej kobiety w kraju". Oto najbogatsi Polacy. Dziewiętnastu debiutantów w rankingu 369 milionów złotych, czyli o 40 milionów złotych więcej niż przed rokiem, trzeb... zobacz więcej »

Aby znaleźć się na tegorocznej liście trzeba było zgromadzić majątek o wartości minimum 52 mln zł. To właśnie tyle zdobyła ostatnia w rankingu Justyna Wyciślok. "To współwłaścicielka spółki Nicromet. To polska firma działająca w branży recyklingowej, specjalizująca się w produkcji stopów odlewniczych dla odlewni aluminium w Europie" - pisze "Wprost".

Jak poinformował tygodnik, w rankingu pojawiło się też pięć debiutantek.

Lista najbogatszych Polek według "Wprost" (Pierwsze dziesięć miejsc)

1. Dominika Kulczyk - 9 mld zł

2. Barbara Komorowska - 2 mld zł

3. Grażyna Kulczyk - 1,7 mld zł

4. Barbara Kaczmarek z rodziną - 1,3 mld zł

5. Teresa Mokrysz - 1 mld zł

5. Elżbieta Kaczmarek - 1 mld zł

7. Katarzyna Frank-Niemczycka - 950 mln zł

8. Małgorzata Adamkiewicz - 850 mln zł

9. Anna Podniesińska - 800 mln zł

10. Zyta Olszewska - 700 mln zł

10. Dorota Soszyńska - 700 mln zł