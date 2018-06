300 plus. Do kogo adresowane jest świadczenie?

Od niedzieli będzie można składać przez internet wnioski o wyprawkę szkolną i świadczenie z programu Rodzina 500 plus. Do składania wniosków drogą elektroniczną zachęca ministerstwo rodziny. Zdaniem szefowej resortu Elżbiety Rafalskiej, jest to metoda wygodniejsza i mniej obciążająca zarówno dla osób pobierających świadczenie, jak i dla samorządów przyjmujących wnioski. - Kto złoży wniosek przez wakacje, pieniądze na wyprawkę powinien otrzymać do końca września - powiedział wiceszef resortu Bartosz Marczuk.

Jednocześnie minister zwróciła uwagę, że programy Rodzina 500 plus i Dobry start to świadczenia niezależne. Osoby pobierające jedno z nich mogą zatem otrzymywać także drugie.

Świadczenie na koncie

Ci, którzy chcą dostać wyprawkę szkolną, wypłacaną jednorazowo w wysokości 300 złotych, muszą złożyć wniosek najpóźniej do 30 listopada.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk poinformował, że wniosek - podobnie jak te o świadczenie z programu Rodzina 500 plus - będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Emp@tia oraz przez bankowość elektroniczną. Natomiast od 1 sierpnia - wyjaśniał - będzie można składać wnioski także tradycyjną drogą. Na przykład podczas wizyty w urzędzie lub pocztą.



Jak mówił Marczuk, każdy, kto złoży wniosek w lipcu lub sierpniu, powinien otrzymać pieniądze do końca września. "Można się spodziewać, że te osoby, które złożą wniosek na początku lipca, otrzymają te pieniądze szybciej" - zaznaczył.

Wiceminister zwrócił uwagę, że nikt nie będzie wnikał, na co będą przeznaczane pieniądze z programu. - Nie mamy takich ambicji, żeby kontrolować rodziców i sprawdzać, czy wydadzą na piórnik czy juniorki. To jest ten sam sposób rozumowania jak przy programie Rodzina 500 plus. To rodzice są najlepszymi przyjaciółmi swoich dzieci i wiedzą na co wydać te pieniądze - stwierdził.

Dla kogo pieniądze?

Zgodnie z rozporządzeniem, 300 złotych przysługuje niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole.

- Otrzymać świadczenie mogą dzieci sześcioletnie, które wcześniej idą do szkoły, do pierwszej klasy. Nie mówimy tutaj o dzieciach, które idą do zerówki - zwrócił uwagę wiceminister Marczuk.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole).

Zgodnie z szacunkami, z programu będzie mogło skorzystać 4,6 mln dzieci.

Złożenie wniosku o wyprawkę

Po raz pierwszy program obejmie uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Przyznawanie i wypłata świadczenia będą realizowane przez gminy, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - przez powiaty. Świadczenie będzie przyznawane na wniosek rodzica, opiekuna lub rodziny zastępczej.

Marczuk wskazał, że w jednym przypadku dziecko, które ukończyło 18 lat, może samo złożyć wniosek w ramach programu - wtedy, kiedy nie ma rodziców albo są im odebrane prawa rodzicielskie. - W innym razie osoba, która kończy 18 czy 19 lat nie może złożyć takiego wniosku - zastrzegł.

500 plus na rok

W przypadku 500 plus będzie to już trzeci termin przyjmowania wniosków o to świadczenie. "Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w lipcu lub w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia" - przypomina ministerstwo.

Resort wyjaśnił, że jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze zostanie wysłany za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia, to cała korespondencja z gminą będzie prowadzona również drogą elektroniczną. "W takim wypadku korespondencja z gminy trafi do wnioskodawcy na utworzone przez niego konto na stronie Emp@tia" - dodano.



Ministerstwo przypomina, że prawo do świadczenia jest ustalane na rok - od 1 października do 30 września kolejnego roku. "Zbliżający się nowy okres świadczeniowy powoduje więc konieczność złożenia nowego wniosku zarówno przez rodziny zainteresowane kontynuowaniem korzystania ze wsparcia, jak i te rodziny, które chcą dołączyć do rządowego programu Rodzina 500. Im wcześniej złożymy wniosek, tym szybciej otrzymamy świadczenie 500 plus" - podkreślił resort.



Ministerstwo zwróciło uwagę, że już w ubiegłym roku został ujednolicony termin składania wniosków o różne formy wsparcia - dotyczy to świadczenia wychowawczego 500 plus, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego. "Ujednolicenie terminu składania wniosków o różne formy wsparcia to z jednej strony oszczędność czasu dla rodzin, a z drugiej usprawnienie pracy urzędników, którzy szybciej rozpatrzą złożone przez rodziny wnioski" - podkreślono.