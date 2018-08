- W budżecie na 2019 roku mamy zapewnione finansowanie programów społecznych takich jak Rodzina 500 plus czy Dobry start. Mamy też zabezpieczone środki na emerytury matczyne - powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek wstępny projekt budżetu na 2019 rok. Zgodnie z nim, założono wzrost PKB o 3,8 procent, inflację na poziomie 2,3 procent, deficyt budżetowy nie większy niż 28,5 mld zł i deficyt sektora finansów publicznych na poziomie 1,8 procent PKB.

Minister Rafalska w radiowej Jedynce oceniła, że jest to budżet prospołeczny i budżet solidaryzmu społecznego.

Droga szkolna wyprawka. Często konieczne jest "zaciskanie pasa" Miesięczny budżet, jaki rezerwuje polska rodzina, na szkolne potrzeby dziecka to... zobacz więcej » - Ja mogę być spokojna o realizację projektów, programów społecznych, one są zabezpieczone. Część z nich ma charakter obowiązkowy, obligatoryjny, a więc zobowiązuje do sfinansowania, pełnego zabezpieczenia tych wydatków. Mówię tu o programie Rodzina 500 plus, czy kolejny rok pojawienia się programu wyprawki szkolnej Dobry start, ale też mamy zabezpieczone środki na zapowiadane emerytury matczyne. One są dziś ujęte w rezerwie - mówiła.

Dodała, że koszt tej ustawy to około 915 mln zł.

Jak będzie wyliczana wysokość dodatku

Przypomnijmy, że o założeniach emerytury matczynej na początku sierpnia w programie "Biznes dla Ludzi" w TVN24 BiS mówił Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Jak wyjaśniał, wysokość przyznanej emerytury matczynej będzie obliczana na dwa sposoby.

- Jeżeli otrzymujemy z ZUS-u na przykład 500 złotych emerytury (...) to w sytuacji, kiedy urodziliśmy i wychowaliśmy czworo dzieci, zamieszkujemy w Polsce i przebywaliśmy w Polsce co najmniej 10 lat, to w tym momencie prezes ZUS-u będzie nam ustalał dodatek, który wyrówna świadczenie do wysokości minimalnej emerytury - tłumaczył.

Dobry start liczony w milionach. Pieniądze trafiają na konta W lipcu wypłacono rodzinom prawie 565 tysięcy świadczeń z programu Dobry start.... zobacz więcej » Przy takim założeniu dodatek wyniesie 529,80 zł.

Druga sytuacja dotyczy kobiet, które nie mają ustalonego żadnego świadczenia. - W sytuacji, kiedy kobieta nigdy nie pracowała, to wtedy otrzymuje pełne świadczenie w wysokości 1029 złotych - wskazywał Bartosz Marczuk.

Propozycje dla emerytów

Szefowa resortu rodziny mówiła także w Jedynce, że w nowym okresie zasiłkowym zostaną podwyższone niektóre świadczenia, na przykład specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek pielęgnacyjny.

W audycji przypomniano doniesienia medialne na temat dodatkowych świadczeń dla seniorów.



Rafalska zapewniła, że rząd pamięta również o tych emerytach, którzy mają najniższe świadczenia. - Doskonale wiemy, że emeryci, szczególnie o najniższych emeryturach, to jest ta grupa, która jest jedyną, która też pozostaje w kręgu zagrożonych ubóstwem - mówiła.

- Cały czas pracujemy. Myślę, że w 2019 roku będziemy mieli zdecydowanie lepszą propozycję dla emerytów, ale jaką, to jeszcze nie pora o tym mówić - dodała.