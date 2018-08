Przyjdzie taki moment, że trzeba zastanowić się nad kryterium dochodowym w programie 500 plus - uważa Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. - To istotna informacja dla bardzo wielu rodzin. Prawdopodobnie prace nad takim rozwiązaniem trawą - powiedziała ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej stwierdziła w radiowej Jedynce, że pomysłów na zmianę programu 500 plus jest dużo, ale obecnie jest za wcześnie, aby mówić o jego reformie.

Będzie kryterium?

- To dopiero trzeci rok obowiązywania programu 500 plus. Przyjdzie taki moment, w którym trzeba będzie się zastanowić nad tym, czy kryterium dochodowe będzie polegało zmianie, a świadczenie weryfikacji, bo mamy też inflację. Ale trzeba to robić po głębokim przemyśleniu i dzielić się tym wtedy, gdy jest wstępna akceptacja do tych wszystkich różnych pomysłów, a nie budzić nadzieję ludzi - mówiła Elżbieta Rafalska.



Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, ekonomistka z Uniwersytetu Warszawskiego, odnosząc się do słów minister Rafalskiej, powiedziała w programie "Bilans" w TVN24 BiS, że cieszy się, iż do rządu przyszła ta refleksja.



- Lepiej późno niż wcale. Zrozumiałam z wypowiedzi pani minister nie to, że chcą zmniejszyć wydatki na dzieci i ograniczyć wypłaty, tylko chcieliby inaczej rozdysponowywać te pieniądze - mówiła Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. Dodała, że w czasie debaty przed wprowadzeniem programu wielu komentatorów zwracało uwagę na to, że warto wprowadzić kryterium dochodowe. - Bo warto rodziny o niskich dochodach wesprzeć w większym stopniu, a ludzie, którzy mają wysokie dochody, nie potrzebują tego wsparcia - przkonywała.

Ważna informacja

Starczewska-Krzysztoszek zwróciła uwagę, że inne rozdysponowanie pieniędzy z programu Rodzina 500 plus mogłoby pozwolić na przykład na budowę brakujących przedszkoli i żłobków.



- Jeśli pani minister publicznie powiedziała o tym (kryterium dochodowym - red.), to nie był to pomysł, który właśnie zrodził się w jej głowie, ale prawdopodobnie prace nad takim rozwiązaniem trwają. To istotna informacja dla bardzo wielu rodzin - powiedziała Starczewska-Krzysztoszek i dodała, że nie wyobraża sobie, aby jakikolwiek rząd mógł odejść od programu 500 plus. - To byłby krok samobójczy. Ale warto modyfikować ten program, bo dla rodzin z niezbyt wysokimi dochodami bardzo dobrym rozwiązaniem byłoby ułatwienie dostępu do przedszkoli i żłobków, bo wtedy łatwiej organizować życie zawodowe - dodała.

Beata Szydło o zmianach w 500 plus

Na początku sierpnia media podawały informacje o pracach w resorcie rodziny pracy i polityki społecznej nad zwiększeniem świadczenia wychowawczego z 500 zł do 1000 zł. Informacje te zdementowała najpierw Elżbieta Rafalska, a potem wicepremier Beata Szydło.

"Program 500 plus to ogromny sukces. Polskim rodzinom żyje się lepiej. Cieszę się, że jest dobrze odbierany przez Polaków. Pozytywnie oceniają go eksperci. Dlatego będzie kontynuowany w obecnej formule" - napisała na Twitterze. "Dyskusja o jego zmianie jest dziś niepotrzebna. >>Lepsze jest wrogiem dobrego<<" - dodała.

Rodzina 500 plus

Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie wypłacane na każde drugie i kolejne dziecko, bez względu na dochody rodziców. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko, jeśli ich dochód nie przekracza 800 zł na osobę. W tegorocznym budżecie na program zarezerwowano około 24,5 mld złotych.