Stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 5,8 procenta - poinformowała w środę w Krynicy minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Nieznacznie spadła też liczba osób bez pracy, które są zarejestrowane w pośredniakach. Minister pracy zaznaczyła, że są to dopiero wstępne dane, ale jednocześnie dodała, że do tej pory resort nie mylił się w swoich prognozach.

"W sierpniu bezrobocie spadło o 0,1 pkt. proc., wyniosło 5,8 proc." - poinformowała podczas konferencji prasowej Rafalska. "To są pierwsze, wstępne dane i mogą być one jeszcze zweryfikowane z tymi gusowskimi. Do tej pory się nie myliliśmy" – dodała.

Bez dwucyfrowej stopy bezrobocia

Podkreśliła, że w żadnym z województw nie zanotowano dwucyfrowej stopy bezrobocia, w woj. warmińsko-mazurskim wyniosło 9,9 proc., a w kujawsko-pomorskim - 8,6 proc. Minister podała, że bezrobocie spadło w trzech województwach, a w pozostałych jest takie samo jak w lipcu.

Rafalska poinformowała, że nieznacznie spadła liczba bezrobotnych, którzy są zarejestrowani w urzędach pracy. "Mamy takich osób poniżej 960 tys." - powiedziała.

Zwróciła uwagę, że jedno z ostatnich badań wykazało, iż około 45 proc. bezrobotnych rejestruje się w urzędach ze względu na ubezpieczenie zdrowotne. "Gotowość osób bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia pewnie jest też mniejsza niż ta liczba, którą się posługujemy, 960 tys." – oceniła Rafalska.

Dopytywana o bezrobocie w przyszłych miesiącach odpowiedziała: "Gdyby nam się udało utrzymać na koniec roku stopę poniżej 6 proc., to będzie to bardzo wysoka ocena sytuacji na rynku pracy".

Zwróciła uwagę, że chociaż prace sezonowe powoli dobiegają końca, to być może pogoda pozwoli na kontynuowanie wielu inwestycji budowlanych. "Jesteśmy w okresie kampanii i samorządy dużo więcej niż kiedykolwiek finalizują działań inwestycyjnych" – zauważyła szefowa MRPiPS.

"Niezależnie, jaki będzie koniec, to będzie znakomity rok dla rynku pracy i nic nie wskazuje, żeby były widoczne jakiekolwiek objawy spowolnienia" – dodała minister.