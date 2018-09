Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych otwiera nowe możliwości pomocy i wypełnienia istniejących luk w systemie – powiedziała w czwartek w Kutnie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. We wtorek projekt nowego podatku, który zapłacą najlepiej zarabiający, przyjął rząd. Jak zauważa Rafalska, żeby fundusz zaczął działać, przepisy muszą zostać uchwalone i podpisane przez prezydenta do końca listopada.

Szefowa resortu rodziny i pracy odwiedziła w czwartek Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy "Niezabudka" w Kutnie. Opiekuje się on kilkudziesięcioma niepełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo.

Rafalska podkreśliła, że wymiernym wsparciem dla niepełnosprawnych i ich opiekunów będzie przyjęty we wtorek przez rząd Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

- Otwiera on nowe możliwości pomocy wspierania takich osób. Projekt został już skierowany do parlamentu i czekamy, aż zacznie być procedowany. Gdyby miał obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., musi zostać przyjęty i podpisany przez prezydenta do końca listopada – poinformowała. Rząd PiS szykuje nowy podatek. Opublikowano projekt ustawy Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o Solidarno... zobacz więcej »

Nowy podatek

W 2019 r. ma on dysponować około 650 mln zł, od 2020 r. – 2 mld zł. Zgodnie z projektem MRPiPS źródłem przychodów funduszu będzie część składki, która jest odprowadzana obecnie od wynagrodzeń na Fundusz Pracy (FP).

Łączna składka wynosi obecnie 2,45 proc. pensji, po zmianach część (0,15 pkt. proc.) zostanie odprowadzona na fundusz solidarnościowy.

Drugim źródłem pieniędzy dla funduszu ma być nowy podatek - nazywany daniną solidarnościową - od dochodów osób fizycznych w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy.

Pieniądze z funduszu mają być przeznaczone m.in. na wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych, na promowanie i wzmacnianie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych oraz na innowacyjne rozwiązania dotyczące rehabilitacji społecznej i zawodowej.