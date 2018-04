Rafalska: do końca września strategia na rzecz osób niepełnosprawnych

Do końca września powstanie pierwsza w Polsce strategia działań na rzecz osób niepełnosprawnych - oświadczyła w czwartek w Warszawie szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

W Sejmie od środy protestuje Komitet Protestacyjny Rodziców Osób Niepełnosprawnych. Rodzice domagają się wprowadzenia m.in. dodatku rehabilitacyjnego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia. Zwrócili się w tej sprawie do prezydenta, premiera oraz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.



Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska w czwartek popołudniu spotkała się w Sejmie z protestującymi.

- Do końca września powstanie pierwsza w Polsce strategia działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Wsparcie będzie także w ramach programu "Dostępność plus" - powiedziała Rafalska podczas konferencji prasowej w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog".



Minister dodała, że osoby niepełnosprawne mogą otrzymywać także inne rodzaje świadczeń. Szefowa resortu rodziny podkreśliła, że chciałaby, aby osoby niepełnosprawne mogły podejmować pracę, jeśli ich stan zdrowia na to pozwala.

W centrum zainteresowania

Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz zapowiedział, że w poniedziałek przedstawione zostaną szczegóły programu "Dostępność plus". - W najbliższą środę mamy kolejne spotkanie zespołu dotyczącego poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych - mówił.



Podkreślił, że osoby niepełnosprawne są także "w centrum zainteresowania" innych resortów. "One także podejmują działania na ich rzecz. Są one wypracowywane w dialogu z środowiskiem osób niepełnosprawnych" - powiedział Michałkiewicz.

Działania PiS

Elżbieta Rafalska podkreślała, że rząd PiS podjął szereg działań, skierowanych także do osób niepełnosprawnych, m.in. podniósł świadczenie pielęgnacyjne i rentę socjalną.

- Mówię tu o korzystnych zmianach legislacyjnych, dzięki którym też są realizowane projekty europejskie - wyjaśniła.



Minister przypomniała, że program Rodzina 500 plus także jest adresowany do osób niepełnosprawnych do 18. roku życia. - W tym świadczeniu mieści się 97 proc. rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. (...) W nowym okresie zasiłkowym o 17 proc. nastąpił wzrost dzieci, które korzystają z tego świadczenia. I bardzo dobrze, bo potrzeby rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym zawsze są wyższe od potrzeb rodziny z dzieckiem w pełni zdrowym - dodała.



Jak mówiła Rafalska, dzięki działaniom resortu opiekunowie zajmujący się dorosłymi osobami niepełnosprawnymi nabywają też doświadczenie przedemerytalne i prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych - dzięki uznaniu czasu ich opieki jako pracy.

- Mamy też świadczenie pielęgnacyjne, które w roku 2015 wynosiło 1,2 tys. zł, a teraz będzie w wysokości 1447 złotych. Realizujemy w ten sposób ustawę, ale pokazujemy też, że zwiększenie wsparcia odbywa się w różnych obszarach i jest adresowane do wielu grup. Również środki, które są adresowane na edukację na kształcenie osób niepełnosprawnych - o co drżeli i walczyli co roku rodzice - będą wpisane do budżetu na stałe, a nie tylko coroczną ustawą okołobudżetową, jak to było przez te wszystkie lata - powiedziała Elżbieta Rafalska.