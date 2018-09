Według danych z połowy września blisko 3 mln wniosków zostało złożonych o świadczenia w ramach programu "Dobry start" – poinformowała w poniedziałek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Szefowa resortu rodziny była gościem audycji "Gość Radia Zachód". - Od samego początku "Dobry start" dobrze był realizowany (…) tych wniosków mamy złożonych blisko 3 mln, a dokładnie 2 mln 979 tys. Maksimum to jest 3 mln 400 tys. rodzin – mówię o danych z 14 września, to są takie świeżutkie dane, ale pamiętajmy, że te wnioski można składać do 30 listopada, do końca listopada – powiedziała minister.

Dodała, że z przeprowadzonych badań wynika, iż około 10 proc. rodzin uprawnionych do tego świadczenia może z niego zrezygnować.

- Być może nie chcą składać. Jeżeli ktoś ma bardzo dobrą sytuację materialną albo nie chce skorzystać z tego programu to tak. Może też część osób jeszcze nie wie, ale tak czy owak mamy 3 mln wniosków na 14 września, to jest naprawdę bardzo dobry rezultat, jeżeli chodzi o zbieranie wniosków – oceniła Rafalska.

Z programu wypłacono już miliard złotych

Dodała, że ponad połowa – 51 proc. wniosków - została złożona elektronicznie za pośrednictwem kanałów online. Przekazała, że do polskich rodzin trafiło już z programu ponad miliard zł.

- To jest 72,5 proc. wszystkich uprawnionych. (…) Cieszy, że gminy jednak na bieżąco wypłacają. Nie mu tu żadnej zwłoki w wypłatach tych środków. Do 14 września wypłacono 300 zł tej wyprawki szkolnej dla ponad 3 mln 360 tys. dzieci. Te 100 proc. to jest 4,6 mln. Być może nie wszyscy z tego skorzystają, ale poczekajmy jeszcze – zakończyła minister.

Rodzice i opiekunowie od 1 lipca mogą złożyć wniosek o świadczenie "Dobry Start" on-line przez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia można złożyć wniosek także drogą tradycyjna, papierową.

W ramach programu "Dobry start" 300 zł przysługuje niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole). Z programu będzie mogło skorzystać 4,6 mln dzieci. Pieniądze są wypłacane raz w roku.

Ci, którzy chcą dostać wyprawkę szkolną muszą złożyć wniosek najpóźniej do 30 listopada.