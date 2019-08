Rafał Milczarski, dotychczasowy prezes Polskich Linii Lotniczych LOT, został ponownie wybrany na szefa narodowego przewoźnika. Do zarządu powołano też Katarzynę Piskorz oraz Pawła Rozkruta.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu zostało wszczęte 11 lipca.

"Rada Nadzorcza Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym powołała pana Rafała Milczarskiego na stanowisko prezesa zarządu spółki, z dniem 1 września 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

Ponadto, rada nadzorcza powołała Katarzynę Piskorz na stanowisko członka zarządu do spraw korporacyjnych oraz Pawła Rozkruta na stanowisko członka zarządu do spraw finansowo-ekonomicznych.

Rafał Milczarski prezesem LOT

Rafał Milczarski został szefem LOT-u w styczniu 2016 roku. Jego kadencja dobiegła pod koniec stycznia 2019 roku, od tego czasu pełnił swoją funkcję w oparciu o mandat.

Jak podkreślono w komunikacie, Milczarski ma bogate międzynarodowe doświadczenie w branży transportowej. Po studiach pracował między innymi w dziale logistyki morskiej i kolejowej firmy Foster Yeoman z Wielkiej Brytanii. Współtworzył Kolej Bałtycką, jednego z pierwszych prywatnych kolejowych przewoźników towarów w Polsce.

Od 2017 roku Rafał Milczarski jest szefem stowarzyszenia AIRE (Airlines International Representation in Europe), które gromadzi przewoźników lotniczych z całej Europy, a od grudnia 2017 roku prezesem Polskiej Grupy Lotniczej. W skład PGL wchodzą najważniejsze firmy z branży lotniczej, znajdujące się w portfelu Skarbu Państwa. To między innymi PLL LOT, LOT AMS oraz LS Airport Services.

W sierpniu 2019 roku Rafał Milczarski został powołany do Rady Gubernatorów Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA).

Nowi członkowie zarządu

Katarzyna Piskorz przez 15 lat pracowała w Grupie PZU, gdzie kierowała biurem pełniącym rolę centrum kompetencyjnego w zakresie funkcji korporacyjnych. Od ponad dwóch lat kieruje zaś Biurem Zarządu w spółce PFR Nieruchomości, która zarządza aktywami dwóch funduszy inwestycyjnych oraz świadczy usługi operacyjne dla spółek celowych tych funduszy w ramach realizacji programu Mieszkanie Plus.



Paweł Rozkrut pracował na kierowniczych stanowiskach w Unilever Polska, Grupie Cadbury w Polsce i Wielkiej Brytanii, Cefic Polska, BP Castrol oraz AmeriGas Polska.



W zarządzie LOT zasiadają także: Michał Fijoł odpowiadający za spawy handlowe, Maciej Wilk - do spraw operacyjnych oraz Stefan Malczewski - do spraw korporacyjnych.

Drugi przewoźnik

LOT jest spółką Skarbu Państwa, a jego jedynym udziałowcem jest Polska Grupa Lotnicza w 100 procent należąca do Skarbu Państwa. Nadzór nad LOT-em sprawuje premier.

Z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że PLL LOT obsłużyły w ubiegłym roku w polskich portach lotniczych w krajowym i międzynarodowym ruchu regularnym 10,5 miliona pasażerów.

Najwięcej, bo 11,5 miliona pasażerów obsłużył Ryanair. Na trzecim miejscu znalazł się Wizz Air - 8,7 miliona pasażerów. Poza podium sklasyfikowano Lufthansę. Niemiecka linia lotnicza obsłużyła 2,2 miliona pasażerów.