Rafał Bochenek, były rzecznik gabinetu Beaty Szydło, został powołany przez ministra środowiska Henryka Kowalczyka na stanowisko pełnomocnika do spraw organizacji szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach. O nominacji poinformował w czwartek resort środowiska.

Bochenek w latach 2016-2017 był rzecznikiem prasowym w rządzie premier Beaty Szydło. Był też podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W połowie marca znalazł się w gronie wiceministrów, zdymisjonowanych przez premiera Mateusza Morawieckiego. Na stanowisko pełnomocnika do spraw organizacji szczytu klimatycznego w Katowicach został powołany w środę.

Doświadczenie w samorządzie

Rafał Bochenek ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Odbył 2,5-letnią aplikację notarialną w ramach Krakowskiej Izby Notarialnej.

Nowy pełnomocnik przez wiele lat był radnym miejskim w Wieliczce. Pełnił też funkcję wiceprzewodniczącego rady powiatu wielickiego.

Szczyt w Katowicach

Szczyt klimatyczny w Katowicach (COP24) odbędzie się w dniach 3-14 grudnia 2018 roku. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy na jego organizację 127 mln złotych.

Podczas konferencji w stolicy Górnego Śląska ma zostać przyjęta "mapa drogowa" wdrażania wynegocjowanej w Paryżu w 2015 roku globalnej umowy klimatycznej. Porozumienie paryskie zacznie obowiązywać od 2020 roku. Jego celem jest utrzymanie wzrostu globalnych średnich temperatur na poziomie znacznie mniejszym niż 2 st. C w stosunku do epoki przedindustrialnej i kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatur do 1,5 st. C.

Szczyty klimatyczne ONZ

Szczyty klimatyczne ONZ to doroczne globalne konferencje, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. Polska już dwukrotnie była ich organizatorem - w 2008 roku gospodarzem szczytu był Poznań, w 2013 roku - Warszawa.