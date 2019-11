- To była moja osobista decyzja - powiedział były rzecznik rządu Rafał Bochenek po tym, jak zrezygnował z funkcji dyrektora w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie. Poseł-elekt PiS zaznaczył jednak, że zgodnie z przepisami mógłby dalej zajmować swoje stanowisko w państwowej spółce.

W sobotę Onet.pl poinformował, że Bochenek zrezygnował z funkcji dyrektora do spraw marketingu w spółce PGNiG.

Zapytany o tę kwestię przez PAP Rafał Bochenek potwierdził: - Wczoraj podpisałem rozwiązanie umowy o pracę, tym samym kończąc współpracę z PGNiG. To była moja osobista decyzja. Pomimo efektywnej współpracy z zespołem oraz przełożonymi zdecydowałem, że na tę chwilę zakończę moje zatrudnienie.