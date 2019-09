Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (PPL) w poniedziałek ogłosiło przetarg na budowę terminalu na lotnisku w Radomiu. Inwestycja ma ochłonąć około 270 milionów złotych.

Jak poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej szef PPL Mariusz Szpikowski, przedmiotem zamówienia jest wybudowanie terminalu o powierzchni 30 tysięcy metrów kwadratowych.

Budowa terminalu

W budynku ma się znajdować między innymi 30 stanowisk check-in, 10 kontroli bezpieczeństwa i po osiem kontroli dokumentów przy wylotach i przylotach. Ponadto w terminalu będzie dziesięć bramek wylotowych i trzy karuzele do odbioru bagażu. W dużej i przystosowanej do potrzeb głównie pasażerów lotów strefie komercyjnej zaplanowano liczne punkty gastronomiczne i handlowe.



Na składanie ofert w przetargu przewidziano 21 dni, a Porty Lotnicze chcą wybrać wykonawcę terminala około połowy grudnia br. Umowa zostałaby podpisana na początku stycznia przyszłego roku po zakończeniu ewentualnej procedury odwoławczej.

Zgodnie z tym harmonogramem budowa terminala ma zakończyć się w czwartym kwartale 2020 roku.

Na początku lipca informowaliśmy, że spółka Max Boegl wygrała przetarg na przebudowę i wydłużenie drogi startowej na lotnisku w Radomiu.

Lotnisko w Radomiu

Lotnisko w Radomiu rozpoczęło działalność w maju 2014 roku. To jedyny port lotniczy użytku publicznego w Polsce, który powstał bez wsparcia unijnego. Miasto zainwestowało w jego utworzenie ponad 90 milionów złotych.



We wrześniu 2015 roku uruchomiono pierwsze regularne połączenia lotnicze - łotewskie linie Air Baltic przez kilka miesięcy oferowały loty z Radomia do Rygi. Latem 2016 roku linie lotnicze SprintAir uruchomiły połączenia z Radomia do Berlina, Pragi, Wrocławia, Lwowa i Gdańska.

Od listopada 2017 roku z Radomia nie odbywały się żadne regularne loty rejsowe. Port lotniczy bezskutecznie szukał przewoźników i inwestora, który wyłożyłby pieniądze na niezbędne inwestycje infrastrukturalne - między innymi na wydłużenie pasa startowego i rozbudowę płyty postojowej. PPL kupiło radomskie lotnisko po tym, jak w połowie września ubiegłego roku radomski sąd ogłosił upadłość spółki Port Lotniczy Radom.

Lotnisko w pierwszej fazie ma obsługiwać rocznie 3 miliony pasażerów. Od lata 2021 roku połączenia czarterowe z lotniska w Radomiu będzie oferować biuro podróży Itaka, z którym PPL podpisały w tej sprawie list intencyjny.