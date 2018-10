We wrześniu zarejestrowano razem 32 623 nowe samochody osobowe i lekkie dostawcze - wynika z najnowszych danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. To spadek o 22,4 procent w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem i aż o 47,3 procent miesiąc do miesiąca.

Do takiego wyniku przyczyniło się głównie zmniejszenie zainteresowania samochodami osobowymi. W ubiegłym miesiącu zarejestrowano ich dokładnie 27 312. To oznacza spadek (rok do roku) o 26,4 proc.

"Po 41 miesiącach kolejnych wzrostów, zanotowano spadek rejestracji w odniesieniu do tego samego miesiąca roku poprzedniego" - zauważyli eksperci Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Jeśli porównamy wrześniowe dane ze statystykami z sierpnia, to mówimy już o spadku rzędu 51,8 proc.

Według Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego za ten wynik odpowiada przede wszystkim wprowadzona od początku września obowiązkowa dla wszystkich producentów aut nowa procedura pomiarów zużycia paliwa i konieczność uzyskania niezbędnych zmian w dokumentacji homologacyjnej aut. Żeby uniknąć nowych formalności, dealerzy spieszyli się z rejestracjami nowych aut przed końcem sierpnia, co wywindowało statystyki.







Mniej klientów

Nabywcy indywidualni zarejestrowali we wrześniu tylko 7 tys. nowych aut. Było to o 30,1 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i 38 proc. mniej niż w poprzednim miesiącu. Udział tej grupy klientów wyniósł 25,6 proc.

Z kolei nabywcy instytucjonalni zarejestrowali we wrześniu 20,3 tys. samochodów, co oznacza spadek do roku poprzedniego o 25 proc. kiedy zarejestrowano 27,1 tys. samochodów w tej grupie nabywców.

W przypadku tych klientów, nastąpiła też "zasadnicza zmiana" w porównaniu do wyników z sierpnia 2018 roku, kiedy zarejestrowano 45,4 tys. samochodów. Wtedy wśród klientów instytucjonalnych ważną grupę stanowili właśnie dealerzy, którzy rejestrowali samochody "na siebie".

W sierpniu udział tych tak zwanych rejestracji dealerskich w rynku wyniósł ponad 28 proc. We wrześniu to 16 proc.

Najpopularniejsze marki

We wrześniu zmienił się lider rankingu najpopularniejszych marek. Na pierwsze miejsce wróciła Skoda - zarejestrowano 4231 samochodów tej marki, czyli o 8 proc. mniej niż rok wcześniej. Druga pozycja znów przypadła dla Toyoty - 3032 sztuki (spadek o 9,8 proc.). Trzecie miejsce zajął Ford (który w sierpniu był poza podium) - 1 956 sztuk (spadek o 12 proc.).

Tuż za podium znalazła się Dacia (1820 sztuk), która jako jedyna z pierwszej piątki odnotowała wzrost w porównaniu rok do roku o 17,4 proc. Pierwszą piątkę uzupełnił Volkswagen, który z kolei odnotował największy spadek w stosunku do września ubiegłego roku - o 58,7 proc.

W ogólnym rankingu modeli, we wrześniu na pierwszym miejscu znalazła się Fabia (1325 sztuk), która w stosunku do sierpnia awansowała o cztery pozycje. Za nią znalazła się Octavia (1261 sztuk), która miesiąc wcześniej była pierwsza. Trzeci w ostatnim miesiącu był Yaris (770 sztuk).

Od początku 2018 roku zarejestrowano 403 343 nowe samochody osobowe, czyli o 13,5 proc. więcej niż w analogicznym czasie 2017 roku.