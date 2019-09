Produkt ananasy krojone w puszce marki Mount Elephant został wycofany z obrotu ze względu na możliwość występowania fragmentów metalu - podał we wtorek Główny Inspektorat Sanitarny.

Jak podał GIS, "w opakowaniu produktu znaleziono drut metalowy". "Spożycie produktu stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia" - podkreślono.

Komunikat skierowany do polskich konsumentów wystosował też importer z Holandii. W ostrzeżeniu czytamy, że spożycie drutu metalowego może prowadzić do uszkodzenia przełyku, przewodu pokarmowego, jamy ustnej czy zęba, a w przypadku niemowląt - do uduszenia.

"Nie spożywaj produktu i odeślij go do punktu sprzedaży" – zaapelowano.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt – Ananasy krojone w puszce marki Mount Elephant

Producent – COFCO no 8 Jian Guo Men Nei Da Jie 100005 Beijing, Chiny

Importer – Liroy BV Verbreepark 1 Benthuizen 2731 BR, Holandia

Data minimalnej trwałości – styczeń 2022