Miliard złotych - tyle na zakup kilkuset samochodów, nowego sprzętu i broni zamierza wydać Ministerstwo Finansów - pisze poniedziałkowy "Puls Biznesu". Dziennik informuje, że resort ma wkrótce ogłosić przetargi.

"Ministerstwo Finansów (MF) rozpoczęło przygotowania do realizacji zaakceptowanego przez rząd oraz związki zawodowe programu modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022" - pisze dziennik.



Z informacji gazety wynika, że już na początku 2020 roku mają ruszyć zamówienia publiczne na wymianę taboru samochodowego, kupno skanerów RTG (dla celników), broni dla funkcjonariuszy kontroli, budowę sieci LAN.

Wydatki skarbówki

"W 2020 r. wydatki na te inwestycje mają pochłonąć prawie 400 mln zł. Około 600 mln zł zostanie wydanych na podobne zakupy w dwóch następnych latach. Doinwestowanie aparatu skarbowego ma poprawić ściągalność podatków i przynieść budżetowi państwa 17-procentowy wzrost wpływów już w przyszłym roku. Urzędników do wydajniejszej pracy mają zmotywować podwyżki. W ciągu trzech lat ma zostać przeznaczonych na nie 900 mln zł (w 2020 r. — 485 mln zł)" - czytamy w "Pulsie Biznesu."

Dziennik pisze też, że największe zamówienia mają dotyczyć wymiany taboru samochodowego.

- W zakresie zakupu pojazdów w jednostkach KAS dokonano szczegółowej analizy posiadanego parku samochodowego. Stwierdzono, że w pierwszej kolejności należy wymienić samochody zakupione w latach 1993-2012, których stopień wyeksploatowania nie pozwala na dalsze użytkowanie" - podaje, cytowane przez "Puls Biznesu" biuro prasowe Ministerstwa Finansów.

W 2020 r. wszystkie Izby Administracyjno Skarbowe zostaną doposażone w tzw. ambulanse kryminalistyczne. Kupionych ma ich być 21 sztuk, łącznie za ok. 4,4 mln zł (około 210 tys. za jeden ambulans). Pojazdy takie są przystosowane do pracy techników kryminalistyki i są wykorzystywane jako mobilne biura do prowadzenia czynności procesowych.

"Puls Biznesu" podaje, że w latach 2020-22 resort finansów zamierza ściągnąć od podatników na rzecz budżetu państwa zaległości w wysokości 17 mld zł.