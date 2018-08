Ministerstwo Finansów planuje zniesienie części ograniczeń dla kontroli celno-skarbowych. Pomysł krytykuje resort przedsiębiorczości - informuje czwartkowy "Puls Biznesu".

Jak podaje gazeta, "przedstawiony przez Ministerstwo Finansów (MF) projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) jest w trakcie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Łatwiejsze kontrole