Bank rozwojowy, który z Polski pokieruje działaniami w regionie, chce wspierać konkurencyjność firm, zieloną gospodarkę i rynek kapitałowy - informuje poniedziałkowy "Puls Biznesu".

"Puls Biznesu" informuje, że Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), który od powstania w 1991 r. miał w każdym z krajów osobne biura raportujące do Londynu, zdecydował się stworzyć w Warszawie hub na Europę Środkową.



Wzmocnienie zespołu

Gazeta zaznacza, że konieczne będzie wzmocnienie warszawskiego zespołu.



- Nie oznacza to, że urośnie on o 100 proc., ale stopniowo będziemy wzmacniać kompetencje w najważniejszych obszarach, np. inwestycji kapitałowych. Potrzebujemy też więcej osób odpowiedzialnych za tzw. green economy transition, czyli zmianę na zieloną gospodarkę. To mogą być osoby z zapleczem inżynierskim, które doradzą bankierom i klientom, jak sprawić, by oprócz zwrotu kapitału nastąpił też przełom w podejściu do środowiska - mówi Grzegorz Zieliński.



Już ostatnio zespół EBOR w Warszawie powiększył się o dwóch bankierów inwestycyjnych. Wsparcie polskiego rynku kapitałowego to jeden z trzech filarów strategii banku dla Polski na lata 2018-23, przyjętej w kwietniu.



- To wsparcie zarówno rynku akcji, jak i DCM [debt capital market - red.], czyli papierów dłużnych: obligacji przedsiębiorstw, listów zastawnych emitowanych przez banki hipoteczne czy obligacji podporządkowanych emitowanych przez banki w ramach wymogów MREL, czyli minimum requirement for own funds and eligible liabilities, dotyczących kapitalizacji banków - mówi Grzegorz Zieliński.