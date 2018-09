Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował w środę do marszałka Sejmu, aby wprowadził do porządku obrad obecnego posiedzenia Izby projekt ustawy dotyczący rezygnacji ze zmiany czasu na letni i zimowy. Możemy go przegłosować i nie będzie już zmiany czasu w tym roku - dodał Kosiniak-Kamysz.

Jesienią 2017 roku do Sejmu trafił projekt ustawy autorstwa PSL o rezygnacji ze zmiany czasu na letni i zimowy. Proponowano w nim, aby od 1 października 2018 roku w Polsce przez cały rok obowiązywał czas letni. Choć projekt został jednogłośnie poparty przez sejmową komisję administracji i spraw wewnętrznych, nie był on dalej procedowany z uwagi na to, że najpierw konieczna byłaby zmiana dyrektywy UE.



Pod koniec sierpnia Komisja Europejska zapowiedziała, że przedstawi propozycję ws. zmiany dyrektywy dotyczącej czasu letniego, która harmonizuje datę i czas jego wprowadzenia we wszystkich państwach członkowskich UE. - Trzeba wziąć pod uwagę, że 4,6 mln Europejczyków wzięło udział w konsultacjach publicznych. Rezultat tych konsultacjach jest bardzo jasny - 84 proc. z nich chce zniesienia zmiany czasu. Polityczna decyzja została podjęta, trzeba się wsłuchiwać w głos Europejczyków - mówił wówczas rzecznik KE Alexander Winterstein.

W środę szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker poinformował, że KE zaproponuje zatrzymanie zmiany czasu. Jak dodał, "kraje członkowskie same powinny zdecydować, czy ich obywatele żyją w czasie letnim, czy zimowym".

"Bez sensu"

Prezes PSL ocenił w środę na konferencji w Sejmie, że "zmiana czasu jest bez sensu". - Dzisiaj nie ma potrzeby ekonomicznej, a są za to przeciwskazania zdrowotne - przekonywał.



Kosiniak-Kamysz stwierdził, że Polska "przejdzie do historii i będzie w podręcznikach, jako kraj, który zatrzymał czas letni w Europie". - Możemy być z tego dumni, że PSL był inicjatorem tego pomysłu i w Polsce i w Europie. Jest szansa, żeby to zrobić, jak najszybciej - podkreślił lider ludowców.



Szef Stronnictwa zażądał od marszałka Sejmu Marka Kuchciński wprowadzenia do porządku obrad obecnego posiedzenia Izby (12-13 września) projektu ustawy dotyczącej zmiany czasu. - Ten projekt jest po pierwszym czytaniu, możemy go przegłosować albo na tym posiedzeniu, albo na pierwszym październikowym - wtedy nie będzie już zmiany czasu w tym roku. Zróbmy wszystko, żeby tak było - apelował Kosiniak-Kamysz.

"Nie ma projektu i pomysłu"