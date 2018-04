Ruszają przygotowania do budowy ostatniego odcinka Via Carpatia w Polsce. We wtorek podpisano umowę na wykonanie Koncepcji Programowej dla ponad 18-kilometrowego fragmentu drogi ekspresowej S19 od węzła Dukla do Barwinka, czyli granicy ze Słowacją.

Pozostałe odcinki międzynarodowej trasy w Polsce są w przygotowaniu, przetargu, realizacji lub w użytkowaniu.



- Podpisana dzisiaj umowa jest kolejnym krokiem do spełnienia marzeń mieszkańców Podkarpacia, ale także wszystkich kierowców podróżujących na kierunku północ-południe. Na całym odcinku S19 od Rzeszowa do granicy państwa w Barwinku trwają już prace koncepcyjne, które po zakończeniu pozwolą na ogłoszenie przetargu na projekt i budowę szlaku Via Carpatia - powiedział, cytowany w komunikacie, Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Szybciej do granicy z Ukrainą. Wybrano wykonawcę obwodnicy Firma Budimex złożyła najkorzystniejszą ofertę na rozbudowę około sześciokilomet... zobacz więcej » Jak podkreślił, "droga ekspresowa S19 to priorytetowa inwestycja dla polskiego rządu i bardzo ważna trasa dla transportu międzynarodowego dlatego tak istotne jest abyśmy domknęli jej realizację".

Po dwa pasy ruchu

Wykonawcą dokumentacji tego ponad 18-kilometrowego odcinka trasy Via Carpatia jest firma Multiconsult Polska, która ma zrealizować zadanie za blisko 8,5 miliona złotych w terminie 22 miesięcy.

Jak poinformowano w komunikacie, Koncepcja Programowa doprecyzuje wypracowane dotychczas przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich.

Docelowo droga będzie posiadać po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Jak jednak podkreślono ponad 18-kilometrowy odcinek nie należy do najłatwiejszych. Wskazano, że planowana inwestycja ma przebiegać przez teren wymagający budowy estakad, wiaduktów czy mostu. Ponadto dotyczy obszarów chronionych.



#ViaCarpatia na terenie #POLSKA co raz bliżej! #GDDKIA podpisała umowę na Koncepcję Programową #S19 odc. #Dukla do #Barwinek (gr. Państwa ze #Słowacja). Pozostałe fragmenty są w przygotowaniu, przetargu, realizacji lub w użytkowaniu. #podkarpacie #ŁączymyPolskę #drogi pic.twitter.com/nvqbIhEUa4 — Jan Krynicki (@KrynickiJan) April 24, 2018





Odcinek Dukla - Barwinek jest częścią drogi ekspresowej S19 Babica-Barwinek.

Ten prawie 75-kilometrowy odcinek został podzielony na cztery zadania realizacyjne: węzeł "Babica" - Węzeł "Domaradz" (ok. 23,45km), węzeł "Domaradz" - węzeł "Miejsce Piastowe" (ok. 22,70 km), węzeł "Miejsce Piastowe" - węzeł "Dukla" (ok. 10,40 km), węzeł "Dukla" - Barwinek (ok. 18,335 km).



Podpisana we wtorek umowa oznacza, że na całym już odcinku Babica - Barwinek trwają już prace koncepcyjne.

O szlaku

Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać między innymi do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

Jak przypomniano w komunikacie, idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 roku w Łańcucie przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 roku), wskazuje budowę szlaku jako główny priorytet inwestycyjny.

Całkowita długość tego szlaku w Polsce wyniesie około 760 km. Na Podkarpaciu będzie mieć długość 169 km.