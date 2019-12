Kilkanaście tysięcy złotych straciła mieszkanka wielkopolskiego Ostrzeszowa, która zareagowała na wiadomość z żądaniem zapłaty 1,71 złotego na poczet zamówionej przesyłki.

Jak wynikało z treści SMS-a, mieszkanka Ostrzeszowa powinna dopłacić 1,71 zł do zamówionej wcześniej paczki.

W wiadomości znajdował się link do fałszywej strony internetowej banku.

Fałszywe konto

Oszustwo "na RODO". Bank ostrzega klientów Santander Bank Polska ostrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod bank.... zobacz więcej » - Kobieta kliknęła w link zawarty w SMS-ie i została przekierowana na stronę umożliwiającą zalogowanie się do konta bankowego, które okazało się fałszywe - powiedziała rzeczniczka ostrzeszowskiej policji komisarz Ewa Jakubowska.



W ten sposób oszuści zdobyli dane potrzebne do logowania na prawdziwe konto bankowe i ukradli z niego kilkanaście tysięcy złotych.



Obecnie policjanci wyjaśniają sprawę.



- Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku otrzymania tego typu wiadomości, a przede wszystkim o niekorzystanie z linków do dokonania płatności nawet drobnej kwoty - podkreśliła komisarz Ewa Jakubowska.

- Informacje na temat zadłużenia lub różnego rodzaju płatności zawsze możemy sprawdzić w biurze obsługi klienta firmy - dodała.