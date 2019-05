Przewozy Regionalne zapowiadają uruchomienie nowych połączeń w okresie wakacyjnym. Wcześniej swoją siatkę połączeń międzynarodowych rozszerzyło PKP Intercity.

- Jesteśmy zadowoleni z uruchomionego w majówkę połączenia między Łodzią, Warszawą a Gdynią, gdyż blisko połowa pociągów była wypełniona. To jest sukces, aczkolwiek ludzie muszą się zacząć do nas przekonywać, że Polregio to jest już zupełnie inny standard niż jeszcze cztery lata temu - powiedział Krzysztof Zgorzelski, prezes kolejowej spółki.

Nowe połączenia na kolei

Podczas tegorocznego długiego weekendu majówkowego Przewozy Regionalne, właściciel marki Polregio, po raz pierwszy od wielu lat uruchomiły pociągi, które połączyły Łódź i Warszawę z Gdańskiem, Sopotem i Gdynią przez Iławę i Malbork.



Anna Lenarczyk z zarządu Przewozów Regionalnych poinformowała z kolei, że spółka planuje uruchomić dodatkowe składy weekendowe w okresie wakacyjnym.



- W wakacje na pewno ruszy połączenie Wrocław - Sandomierz, Ostrowiec Świętokrzyski - Sandomierz i połączenia z Krakowa do Zatoru - powiedziała Lenarczyk.

Kilka tygodni temu o rozszerzeniu siatki połączeń międzynarodowych informowało PKP Intercity. Od 13 kwietnia 2019 roku podróżujący do Czech mogą korzystać z drugiej codziennej pary pociągów do i z Krakowa. Z kolei od 19 kwietnia pasażerowie mogą dojechać z Przemyśla do Dniepru na Ukrainie.

Najpopularniejsi przewoźnicy

Z danych Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że w pierwszym kwartale tego roku przewoźnicy obsłużyli 79,76 miliona pasażerów. Największy udział w tej liczbie (26,97 procent) miały Przewozy Regionalne. Na podium znalazły się jeszcze Koleje Mazowieckie - 19,18 procent oraz PKP Intercity - 13,28. Na czwartym miejscu sklasyfikowano PKP SKM, z udziałem na poziomie 12,91 procent.