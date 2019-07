W związku z ostatnimi decyzjami rządu w sprawie podatków i oświaty co trzecia gmina może mieć problem z uchwaleniem budżetu - uważa szef Związku Miast Polskich Zygmunt Frankiewicz. Samorządowcy zaapelowali w związku z tym do premiera o zwołanie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Na stronie związku poinformowano, że jej posiedzenie odbędzie się 17 lipca.



W rozmowie z PAP przewodniczący Związku Miast Polskich, prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz powiedział, że ostatnie decyzje rządu premiera Mateusza Morawieckiego w dziedzinie podatków i oświaty mogą doprowadzić do "załamania finansów sporej części polskich samorządów".



W Polsce może pojawić się pięć nowych miast. Oto lista Już za pół roku w Polsce może pojawić się pięć nowych miast. Jak poinformowało t... zobacz więcej » - Jedna trzecia gmin może mieć problem z uchwaleniem budżetów, inwestycje będzie musiała ograniczyć zdecydowana większość - uważa Frankiewicz. Podkreśla przy tym, że samorządy realizują zadania na rzecz mieszkańców, a odbieranie im pieniędzy "uderzy bezpośrednio w jakość życia w naszych gminach, miastach, powiatach i województwach". - Oczekujemy, że premier Morawiecki przyjmie nasze wezwanie do merytorycznej debaty na ten temat - podkreśla prezes ZMP.

List do premiera

O apelu do premiera ws. zwołania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dotyczącej zmian w systemie podatkowym poinformowało w środę Radio Zet. List w tej sprawie pod koniec czerwca skierował do premiera Mateusza Morawieckiego współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Na stronie ZMP poinformowano, że takie posiedzenie odbędzie się 17 lipca.



"Strona Samorządowa Komisji Wspólnej wnioskuje o pilne zorganizowanie nadzwyczajnego posiedzenia Komisji, poświęconego sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego" - czytamy w liście.



"W dyskusji, która odbywa się przede wszystkim w mediach, eksponowany jest jeden element sytuacji finansowej JST (jednostek samorządu terytorialnego - red.) - wzrost dochodów z udziału JST we wpływach z podatku PIT (z 37,8 mld w 2015 do 50,5 mld w 2018 r.)" - napisano. Wskazano jednocześnie, że w ostatnich trzech latach rosną koszty wykonywania zadań własnych samorządów zwłaszcza z zakresu lokalnych usług publicznych, co jest spowodowane m.in. wzrostem cen usług budowlanych, drogowych i niektórych materiałów.



"Trzeba także wziąć pod uwagę skutki zmian w systemie podatku PIT, które nastąpią niebawem (jeszcze w tym roku), zapowiedzianych już przez rząd" - napisano. ZMP podkreśla, że samorządy patrzą w przyszłość "z wielką obawą", gdyż - jak twierdzą - planowane jeszcze w tym roku zmiany w systemie PIT zmniejszą ich dochody o prawie 6 mld zł rocznie.



Zgodnie z wyliczeniami związku obniżenie stawki podatku PIT z 18 do 17 proc. będzie kosztowało samorządy 3,5 mld zł rocznie, podwojenie kosztów uzyskania przychodów - 2 mld zł rocznie, a zwolnienie osób do 26. roku życia z podatku dochodowego - 0,45 mld zł w tym roku, a potem 1,1 mld rocznie. Ponadto przeniesienie pieniędzy z OFE na IKE ma w skali roku kosztować około 9,5 mld zł.