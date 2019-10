Przetargi na 226 kilometrów dróg chce do końca roku ogłosić Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W planach jest kilka odcinków ekspresówek.

GDDKiA podała w komunikacie, że już niedługo do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE trafią przetargi na realizację drogi ekspresowej S1 w województwie śląskim.

Chodzi o odcinki pomiędzy Mysłowicami i Bielsko-Białą (łączna długość ok. 40 km) oraz pomiędzy Podwarpiem i Dąbrową Górniczą (ok. 8 km). W najbliższym czasie ogłoszony ma zostać także przetarg na obwodnicę Oświęcimia, łączącą się z S1 (ok. 9 km).

Przedłużono czas na składanie ofert w sprawie autostrady A1 Wydłużono termin na składanie ofert w trzech przetargach na dokończenie budowy a... zobacz więcej » Kolejny z przetargów, jakie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma zamiar ogłosić do końca roku, dotyczy 33 km drogi ekspresowej S3 pomiędzy Świnoujściem a Troszynem.

"Wykonawcy S19 pomiędzy Lublinem i Rzeszowem już pracują, a my rozpoczniemy poszukiwanie kolejnych, na odcinki od Białegostoku do granicy województw podlaskiego i mazowieckiego. To w sumie blisko 114 km tej trasy i dodatkowo 2 km drogi S8 w pobliżu Białegostoku oraz blisko 20 km nowych odcinków DK65 i 66" - poinformowano w komunikacie.

Przetargi na odcinki dróg, które mają być ogłoszone jeszcze w tym roku:

- S1 - w województwie śląskim pomiędzy Mysłowicami i Bielsko Białą (łączna długość ok. 40 km) oraz pomiędzy Podwarpiem i Dąbrową Górniczą (ok. 8 km);

- S3 - pomiędzy Świnoujściem a Troszynem (33 km);

- S7 - odcinek z Miechowa do Szczepanowic (5 km);

- S8 - droga w pobliżu Białegostoku (2 km);

- S17 - od węzła Drewnica na istniejącej S8 do węzła Ząbki, (niecałe 4 km);

- S19 - odcinki od Białegostoku do granicy województw podlaskiego i mazowieckiego (ok. 114 km);

- DK65 i 66 (ok. 20 km).

ZOBACZ MAPĘ >>>