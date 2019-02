Kurs akcji Ursusa rośnie w środę na warszawskiej giełdzie o ponad 70 procent. To efekt informacji, że oferta konsorcjum z udziałem spółki w przetargu na opracowanie i dostawę autobusu elektrycznego dla rządowej agencji została uznana za najkorzystniejszą. Chodzi o produkcję ponad tysiąca autobusów za trzy miliardy złotych.

We wtorek firma podała, że po wykluczeniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ofert konsorcjów Autosanu oraz Politechniki Śląskiej, w przetargu na polski autobus elektryczny wybrana została oferta złożona przez konsorcjum w skład którego wchodzą m.in. Ursus oraz jego spółka zależna Ursus Bus.

Kilka etapów

Projekt składa się z fazy badawczo-rozwojowej o wartości 22,35 mln zł oraz, po pozytywnej ocenie projektu, fazy wdrożeniowej o wartości 2,514 mld zł netto (ponad 3 mld złotych brutto). Rząd szykuje dopłaty do zakupu auta na prąd. Jest maksymalna kwota i warunki Dopłatę w wysokości do 36 tysięcy złotych do zakupu samochodu elektrycznego prze... zobacz więcej »

Pierwszy etap fazy badawczo-rozwojowej o wartości 2,5 mln zł i czasie realizacji 195 dni to opracowanie dokumentacji pojazdu o długości 12 metrów. Drugi etap, na który przyznane ma zostać 4,85 mln zł, to opracowanie prototypu pojazdu (czas realizacji 225 dni), a trzeci to opracowanie typoszeregu tych prototypów, na co NCBiR planuje przekazać 15 mln zł (czas realizacji 215 dni).

Z dokumentacji przetargu wynika, że w ramach projektu wyprodukowane mają zostać maksymalnie 1082 pojazdy bezemisyjne. Obie fazy powinny zostać zrealizowane do 31 grudnia 2023 roku.

Pierwsza reakcja na tę informację nastąpiła jeszcze we wtorek, kiedy kurs spółki gwałtownie wystrzelił. Na zakończeniu wczorajszych notowań akcje zyskały na wartości 31 proc. W środę, według stanu na godzinę 11.00, kurs rośnie o prawie 75 proc.

Jak informowała spółka, "kolejnym etapem formalnym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia jest zawarcie przez NCBiR umowy z wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę".

"Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej" - dodano w komunikacie.

Kurs Ursusa

Przetarg na projekt i wdrożenie składającego się w całości z polskich podzespołów autobusu elektrycznego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpisało w styczniu 2018 roku razem z 45 innymi podmiotami - samorządami i miejskimi przedsiębiorstwami transportowymi.

O centrum

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.

Działalność centrum finansowana jest ze środków skarbu państwa oraz funduszy Unii Europejskiej.