Brak możliwości płatności kartami, niedostępne bankomaty oraz bankowość internetowa i mobilna. To utrudnienia, które w najbliższy weekend czekają na klientów części banków.

Santander

W najbliższy weekend wystąpią utrudnienia w bankowości internetowej i mobilnej. W piątek od godziny 22.30 klienci nie będą mogli: korzystać z przelewów natychmiastowych, płacić za zakupy w sklepach internetowych szybkim przelewem z konta (Przelew24) oraz korzystać z BLIKA.

W sobotę, w godzinach 0.00-10.00, nie będzie można korzystać z bankowości internetowej i aplikacji mobilnej.



W niedzielę, w godzinach 0.00-9.00, klienci nie będą mogli korzystać z bankomatów i wpłatomatów banku. "W tym czasie będą mogli Państwo wypłacać gotówkę z innych bankomatów - za pomocą BLIKA" - dodano.



Przedstawiciele banku poinformowali, że podczas przerwy klienci będą mogli płacić kartami, "ale salda nie będą aktualizowane – co może uniemożliwić płatność, jeśli saldo na karcie okaże się mniejsze niż kwota transakcji". Należy wziąć to pod uwagę, planując zakupy i na wszelki wypadek zaopatrzyć się w dodatkową gotówkę.



mBank

W nocy z soboty na niedzielę prace modernizacyjne zostaną przeprowadzone również w mBanku.

W godzinach 1.30-7.30 klienci nie zapłacą kartą, nie wypłacą gotówki z bankomatu oraz nie skorzystają z wpłatomatu. "Pomiędzy godziną 1.30-9.00 nie zalogujesz się na swoje konto w internecie i nie skorzystasz z aplikacji mobilnej. Nie złożysz też żadnego wniosku między godziną 1.00-9.30" - czytamy w komunikacie.



"Prosimy, wszystkie ważne przelewy wykonaj we wcześniejszym terminie. Jeśli masz plany na weekend, najlepiej wypłać wcześniej gotówkę" - dodano.

ING Bank Śląski

W sobotę zaplanowano przeprowadzenie prac technologiczno-serwisowych. W godzinach 8.00-18.00 niedostępne będą: moduł Makler w systemie bankowości internetowej oraz aplikacja ING Makler Mobile.

Bank Millennium

Na dłuższe utrudnienia muszą przygotować się klienci Banku Millennium. Od soboty od godziny 23.00 do niedzieli do godziny 18.00 możliwe będą tylko płatności kartami płatniczymi (z wyłączeniem transakcji w internecie, które wymagają potwierdzenia H@słem SMS). Niedostępne będą: Millenet

aplikacja mobilna, płatności BLIK i online.



W bardzo ograniczonym zakresie będzie działać również telefoniczna obsługa klienta. "Zachęcamy do wcześniejszego wykonania ważnych przelewów" - poinformowali przedstawiciele banku.

Bank BPS

Od piątku od godziny 23.00 do soboty do godziny 3.00 z powodu prac serwisowych system bankowości internetowej będzie niedostępny.

Idea Bank

Euro Bank

W nocy z piątku na sobotę oraz w nocy z soboty na niedzielę, w obu przypadkach w godzinach 23.00-7.00, będą trwały prace modernizacyjne. W tym czasie mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w dostępie do serwisu eurobank online oraz aplikacji mobilnej.

Bank Pocztowy

Utrudnienia czekają również na klientów Banku Pocztowego. W sobotę w godzinach 0.00-10.00 mogą występować ograniczenia w dostępie usługi 3D Secure w związku z pracami modernizacyjnymi. Przerwa może nastąpić również w niedzielę w godzinach 1.00-10.00.

Usługa 3D Secure służy do zabezpieczenia transakcji dokonywanych bez fizycznego użycia karty w internecie. Polega ono na dodatkowej autoryzacji transakcji kodem jednorazowym, wysyłanym klientowi bezpłatnym SMS-em na numer podany jako numer kontaktowy z bankiem.

Nest Bank

W związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi systemu w niedzielę od godziny 0.00 do 9.00 wystąpi przerwa w działaniu kart płatniczych (nie będzie można płacić kartami ani wypłacać środków z bankomatów).

Toyota Bank

W niedzielę w godzinach 8.00-18.00 odbędą się planowe prace serwisowe. W tym czasie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do systemu bankowości elektronicznej, automatycznego serwisu telefonicznego, usługi tak zwanych szybkich płatności oraz autoryzacji płatności kartowych.