Problemy w płatnościach kartami, korzystaniu z bankomatów, a także w dostępie do bankowości internetowej i mobilnej. To część utrudnień, które w najbliższych dniach czekają klientów niektórych banków.

PKO BP

W związku z planowanymi pracami informatycznymi w niedzielę od godziny 1.00 do godziny 5.00 oraz w poniedziałek od godziny 1.00 do godziny 6.00 nie będą działać serwis internetowy i telefoniczny iPKO, serwis internetowy iPKO biznes oraz płatności w sklepach internetowych za pomocą usługi "Płacę z iPKO".



W czasie przerwy działanie aplikacji IKO połączonej z kontem osobistym w PKO Banku Polskim zostanie ograniczone do realizacji wypłat z bankomatów oraz płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych.

Jednocześnie poinformowano, że wszystkie karty powinny działać bez zakłóceń.



"Przepraszamy za niedogodności i zachęcamy do wykonania wszelkich operacji we wcześniejszym terminie" - dodano w komunikacie.

Pekao

W związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi od godziny 2.30 czasu letniego do godziny 3.30 czasu zimowego nastąpi przerwa techniczna w dostępie do serwisów Pekao24, serwisów Xelion i usług maklerskich.

Santander

W piątek w godzinach 22.00-23.59 niedostępne będą przelewy natychmiastowe, Przelewy24 oraz BLIK.

Z powodu prac konserwacyjnych w sobotę w godzinach 0.00-17.00 klienci banku nie będą mogli korzystać z większości funkcji bankowości internetowej i mobilnej.



Dodatkowo w związku ze zmianą czasu w niedzielę w godzinach 0.30-3.30 klienci nie będą mogli zlecać transakcji w bankowości mobilnej i internetowej, a także płacić w sklepach internetowych i korzystać z BLIKA.

mBank

W związku z pracami technicznymi w nocy z soboty na niedzielę, w godzinach 2.00-8.00, klienci nie zapłacą kartą, nie wypłacą gotówki z bankomatu oraz nie skorzystają z wpłatomatu.

Między 2.00-9.00 klienci nie skorzystają z aplikacji mobilnej i nie zalogują się na swoje konto w internecie. W godzinach 1.30-11.00 nie złożą żadnego wniosku. Ponadto nie będzie możliwości realizacji żadnej operacji za pośrednictwem mLinii.

"Prosimy, wszystkie ważne przelewy wykonaj we wcześniejszym terminie. Jeśli masz plany na weekend, najlepiej wypłać wcześniej gotówkę" - radzą przedstawiciele mBanku.

ING Bank Śląski

W nocy z soboty na niedzielę od 0.00 do 6.00 (czasu zimowego) zaplanowano prace serwisowe. W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w korzystaniu z bankomatów, wpłatomatów, systemu bankowości internetowej Moje ING oraz aplikacji mobilnej.

Dodatkowo mogą być problemy w korzystaniu z systemu bankowości internetowej ING Business, aplikacji mobilnej, systemu ING CardsOnLine, płatności BLIK, NFC oraz Mastercard w telefonie, przelewów z kart kredytowych, a także systemu rozliczeń płatności natychmiastowych.



Ponadto nie będzie możliwości aktywowania karty i nadania jej PIN-u. W tym czasie klienci mogą mieć również problemy z realizacją transakcji kartami.

W sobotę w godzinach 7.00-19.00 niedostępne będą moduł Makler w systemie bankowości internetowej oraz aplikacja ING Makler Mobile.

Alior Bank

W niedzielę od godziny 1.00 (czas letni) do godziny 3.45 (czas zimowy) nowy system bankowości internetowej będzie niedostępny ze względu na prowadzone prace serwisowe.

Raiffeisen Polbank

W poniedziałek w godzinach 0.00-0.30 z powodu planowanych prac technicznych mogą wystąpić krótkotrwałe problemy w realizacji transakcji kartami wydanymi przez bank.

Deutsche Bank

W związku z prowadzonymi pracami serwisowymi, systemy db easyNET, db powerNET i db hipoNET, a także szybkie płatności internetowe będą niedostępne w sobotę, od godziny 0.00 do niedzieli do godziny 15.00. Z usług teleserwisu będzie można korzystać w ograniczonym zakresie.



Jak dodano, w podanym terminie mogą występować utrudnienia przy realizacji niektórych transakcji za pomocą kart płatniczych.

Bank Pocztowy

Od soboty od godziny 20.35 do niedzieli do godziny 18.00 bankowość internetowa Banku Pocztowego będzie niedostępna w związku planowaną przerwą modernizacyjną. Infolinia będzie dostępna tylko w trybie informacyjnym.

Orange Finanse

Utrudnienia czekają także na klientów Orange Finanse, któremu produkty bankowe dostarcza mBank.

Z powodu prac technicznych w nocy z soboty na niedzielę, w godzinach 2.00-8.00, klienci banku nie zapłacą kartą, nie wypłacą gotówki z bankomatu oraz nie skorzystają z wpłatomatu.

T-Mobile Bankowe

W niedzielę od godziny 1.00 (czas letni) do godziny 3.45 (czas zimowy) mogą wystąpić utrudnienia w korzystaniu z bankowości elektronicznej.