Osoby planujące wykonanie przelewu w sylwestra i Nowy Rok muszą przygotować się na opóźnienia w ich realizacji. Banki poinformowały o skróconych godzinach przyjmowania zleceń.

PKO BP

PKO BP poinformowała, że przelewy krajowe (Elixir) na rachunki w innych bankach - także przelewy do ZUS - zlecone 31 grudnia po godzinie 12.15, będą zrealizowane 2 stycznia 2020 roku.

Przelewy zlecane za pośrednictwem systemu Sorbnet 31 grudnia po godzinie 13.45, również będą zrealizowane 2 stycznia 2020 roku. Chodzi o przelewy przyspieszone realizowane w systemie Sorbnet, obsługiwanym przez Narodowy Bank Polski.

Przelewy natychmiastowe i przelewy na telefon BLIK będą realizowane bez przerwy. Przelewy zagraniczne zlecone 31 grudnia do godziny 19.00 obciążą rachunek 2 stycznia. Przelewy zagraniczne otrzymane przez bank w dniu 31 grudnia będą zaś zaksięgowane 2 stycznia 2020 roku.

Santander

ING

Przelewy do innych banków oraz do ZUS i urzędu skarbowego wysłane 31 grudnia do 11.30 zostaną zrealizowane standardowo. Przelewy wysłane po tej godzinie ING zrealizuje następnego dnia roboczego.

Przedstawiciele ING radzą, by w sytuacji, kiedy potrzebujemy przelać pieniądze natychmiast na konto w innym banku w Polsce - skorzystać z przelewu ekspresowego.

mBank

We wtorek 31 grudnia przelewy kierowane do systemu Elixir złożone do godziny 9.55 zostaną zrealizowane tego samego dnia. Przelewy złożone po godzinie 9.55 będą dostarczone w następnym dniu roboczym, czyli 2 stycznia.



W przypadku płatności Sorbnet, przelewy złożone 31 grudnia do godziny 14.00, zostaną zrealizowane tego samego dnia. Złożone po godzinie 14.00 zostaną zrealizowane w następnym dniu roboczym.



Płatności Swift w tych dniach będą realizowane bez zmian.

BNP Paribas

Przedstawiciele BNP Paribas również przypomnieli o skróconych granicznych godzinach przyjmowania zleceń płatniczych do rozliczenia. Jak poinformowano w komunikacie, zlecenia zadysponowane na formularzach papierowych w oddziałach będą przyjmowane do godziny 11.00, zaś zlecenia w formie elektronicznej będą przyjmowane do godziny 11.45.



Zlecenia płatnicze do rozliczenia w systemie Sorbent mogą być dysponowane w tych dniach do godziny 14.00, zarówno na formularzach papierowych w oddziałach, jak i formie elektronicznej.

Zagraniczne zlecenia wychodzące i zlecenia walutowe 31 grudnia 2019 roku będą przyjmowane do realizacji przez bank do godziny 12.00. "Zlecenia otrzymane przez bank po upływie powyższych godzin granicznych zostaną rozliczone w najbliższym dniu roboczym następującym po wskazanym terminie" - dodano.

Zmiany dotyczą również księgowania na rachunkach odbiorców. Przelewy krajowe 31 grudnia 2019 roku będą księgowane do godziny 16.00. Przelewy zagraniczne do godziny 14.00.

Alior Bank

Przedstawiciele Alior Bank poinformowali, że 31 grudnia zlecenia wychodzące będą realizowane do godziny 12.20, a przelewy przychodzące do godziny 15.00. Przelewy zlecone przez klientów po 12.20 zostaną przekazane do rozliczeń 2 stycznia 2020 roku.

Zlecenia realizowane poprzez system Sorbnet wychodzące realizowane są do godziny 14.30, natomiast przychodzące - do godziny 15.00.

Przelewy natychmiastowe i przelewy zagraniczne będą realizowane bez zmian.

Getin Bank

Przelewy na rachunki wewnętrzne zlecone po godzinie 18.00 będą przyjęte do realizacji, natomiast rachunki zostaną obciążone w środę 1 stycznia.



Przelewy ekspresowe (Sorbnet) zlecone: do godziny 14.30 zostaną zrealizowane w tym samym dniu,

po godzinie 14.30 zostaną przyjęte do realizacji, a realizacja zlecenia nastąpi w czwartek 2 stycznia. Przelewy ekspresowe będą zaś realizowane do godziny 22.00.

Idea Bank

O ograniczeniach w realizacji płatności poinformował także Idea Bank. We wtorek 31 grudnia, płatności systemem Elixir będą realizowane tylko w dwóch sesjach.

Ostatnia sesja wychodząca w dniu 31 grudnia zostanie wysłana o godzinie 12.15, ostatnia sesja przychodząca w będzie odebrana w godzinach 14.30-15.00.



Płatności zagraniczne w złotym będą realizowane do godziny 11.30. Ponadto, jak poinformował bank w komunikacie, płatności Sorbnet będą realizowane do godziny 14.30. Płatności Euro Elixir będą realizowane w standardowych godzinach.

Bank BPS

Bank poinformował w komunikacie, że we wtorek 31 grudnia będzie realizował zlecenia w zmienionych godzinach: przelewy zwykłe 9.00-13.00, a Sorbnet do godziny 14.45.

Bank Pocztowy

Przelewy krajowe Elixir na rachunki w innych bankach, zlecone 31 grudnia po godzinie 12.30, będą zrealizowane 2 stycznia.



Przelewy zlecone za pośrednictwem systemu Sorbnet, 31 grudnia po godzinie 14.00, będą zrealizowane 2 stycznia. Przelewy realizowane systemem Swift, 31 grudnia zlecone po godzinie 12.00, będą zrealizowane 2 stycznia.