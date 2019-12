W nadchodzącym świątecznym okresie banki nie będą pracować w trybie standardowym. Podczas dni ustawowo wolnych od pracy, takich jak Boże Narodzenie czy Nowy Rok, rozliczenia międzybankowe w systemie Elixir nie będą realizowane - przypomina Krajowa Izba Rozliczeniowa. Płatności warto zaplanować więc z wyprzedzeniem.

Elixir to obsługiwany przez KIR elektroniczny system rozliczeń międzybankowych dla transakcji w złotych. Ich rozliczenie następuje w czasie jednej z trzech sesji odbywających się w dni robocze, w godzinach: 9:30, 13:30 i 16:00. W dni wolne od pracy – w czasie świąt (25 i 26 grudnia) oraz w Nowy Rok (1 stycznia) system nie wykonuje żadnych transakcji.

Wyjątkiem Express Elixir